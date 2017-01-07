Lanarvily (29) - Chpts de France (Cadets)

Classement :
1 HUBY Antoine (C2) BRETAGNE 31'25''
2 LE ROUX Alexandre (C2) AQUITAINE à 13''
3 LAURANCE Axel (C2) BRETAGNE ''
4 VERCHER Mattéo (C2) RHONE ALPES à 24''
5 GARIN Maxime (C1) ILE DE FRANCE à 30''
6 THOMAS Théo (C2) ALSACE à 33''
7 LALEU Timothée (C2) PICARDIE à 35''
8 BODARD Damien (C2) PAYS DE LA LOIRE à 37''
9 TANGUY Quentin (C2) BRETAGNE à 44''
10 DUJARDIN Brice (C2) LIMOUSIN ''
11 VADIC Baptiste (C1) LIMOUSIN à 50''
12 PAGNIER Louka (C2) ILE DE FRANCE à 55''
13 TANGUY Maxan (C2) BRETAGNE à 59''
14 BOURG Quentin (C2) FRANCHE COMTE à 01'03''
15 SIMON Yohann (C2) NORMANDIE à 01'05''
16 REVELLO Baptiste (C2) MIDI-PYRENEES ''
17 RICHARD ANDRADE Florian (C1) ILE DE FRANCE à 01'10''
18 RODRIGUES Mickael (C1) BOURGOGNE à 01'14''
19 BIBET Thomas (C1) MIDI-PYRENEES à 01'19''
20 GICQUEL Felicien (C2) BRETAGNE à 01'24''
21 THOMINE Yaël (C2) NORMANDIE à 01'27''
22 BREGIERE Anthony (C2) POITOU-CHARENTES ''
23 DEGACHE Theo (C2) RHONE ALPES à 01'33''
24 SCHROTZENBERGER Quentin (C1) NORMANDIE à 01'38''
25 SIMONIN Antoine (C2) FRANCHE COMTE à 01'40''
26 JARNET Theo (C2) RHONE ALPES à 01'47''
27 BENOIST Tom (C1) ILE DE FRANCE à 01'50''
28 PAQUET Tom (C1) LORRAINE à 01'52''
29 ROBERT Alexis (C2) BRETAGNE à 01'54''
30 VERNIENGEAL Eliot (C2) RHONE ALPES ''
31 LABBE Benjamin (C2) PICARDIE à 02'03''
32 BIANCIOTTO Hugo (C2) PROVENCE à 02'05''
33 LAUSEILLE Théo (C2) POITOU-CHARENTES ''
34 FOUCHER Baptiste (C2) CENTRE VAL DE LOIRE ''
35 ALMANSA Clément (C2) MIDI-PYRENEES à 02'08''
36 LELANDAIS Remi (C1) RHONE ALPES à 02'16''
37 DELMAS Théo (C2) MIDI-PYRENEES à 02'20''
38 LATOUR Thomas (C2) ILE DE FRANCE ''
39 JOT Hugo (C2) CHAMPAGNE-ARDENNE ''
40 BRIEN Tristan (C1) PAYS DE LA LOIRE à 02'35''
41 AUFFRET Ronan (C2) ILE DE FRANCE à 02'39''
42 BOUSSELET Maxence (C2) LORRAINE à 02'44''
43 FERREIRA Damien (C2) LANGUEDOC ROUSSILLON à 02'47''
44 ANANIE Ugo (C1) NORD PAS DE CALAIS ''
45 BAILLY Corentin (C1) PAYS DE LA LOIRE à 02'49''
46 MEINZEL Brice (C1) FRANCHE COMTE ''
47 GABRIEL Timothé (C1) CHAMPAGNE-ARDENNE à 02'57''
48 LAGARDE Léo (C2) LORRAINE ''
49 TRIOUX Martin (C1) NORD PAS DE CALAIS à 03'00''
50 PEUGET Clément (C1) RHONE ALPES à 03'07''
51 VIEUX PELON Florent (C2) COTE D'AZUR ''
52 GROS Logan (C2) RHONE ALPES ''
53 JOSSO Theo (C1) BRETAGNE à 03'15''
54 PELTIER Loris (C2) PICARDIE à 03'18''
55 CHEDALEUX Mateo (C1) BRETAGNE à 03'35''
56 BEAUPIED Quentin (C2) PAYS DE LA LOIRE à 03'52''
57 AUSTIN Eliott (C2) RHONE ALPES à 04'27''
58 BILLET Adrien (C1) PAYS DE LA LOIRE à 05'02''
59 NOUGUE DESSUS Maxence (C1) AQUITAINE à 05'16''
60 JAMOT Aurélien (C1) CENTRE VAL DE LOIRE à 05'32''
61 CARANDANTE Enzo (C2) LANGUEDOC ROUSSILLON à 1 Tr
62 GAUTIER Guillaume (C2) MIDI-PYRENEES à 1 Tr
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