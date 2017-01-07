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Lanarvily (29) - Chpts de France (Espoirs)

Tony Periou (Bretagne) remporte le Championnat de France dans la catégorie Espoirs. Clément Russo (Rhone Alpes) et Joshua Dubau (Ile De France) ont complété le podium. 

Cyclo-Cross
Lanarvily (29) - Chpts de France (Espoirs)

Classement :

1 PERIOU Tony BRETAGNE 54'19''
2 RUSSO Clement RHONE ALPES à 00''
3 DUBAU Joshua ILE DE FRANCE à 02''
4 SIMON Quentin FRANCHE COMTE à 06''
5 FINE Eddy RHONE ALPES à 12''
6 TURGIS Tanguy ILE DE FRANCE à 30''
7 LEBOUCHER Adrien PAYS DE LA LOIRE à 37''
8 HUMBERT Valentin FRANCHE COMTE à 42''
9 GRAS Yan LORRAINE à 01'09''
10 DUBAU Lucas ILE DE FRANCE à 01'17''
11 CRISPIN Mickael LORRAINE à 01'24''
12 BONNET Thomas LIMOUSIN à 01'30''
13 DEGRANDCOURT Hadrien BOURGOGNE à 01'43''
14 DUJARDIN Sandy RHONE ALPES à 02'06''
15 JUMEAUX Henry ILE DE FRANCE à 02'14''
16 DELOISON Lucas CHAMPAGNE-ARDENNE à 02'24''
17 GOSSARD Maxime AQUITAINE à 02'34''
18 LECLERCQ Julien BRETAGNE à 02'39''
19 TABURET Mathieu PAYS DE LA LOIRE à 02'46''
20 THOMAS Victor ALSACE à 02'48''
21 LAVIE Ianis ILE DE FRANCE à 03'16''
22 PRUVOT Nicolas NORD PAS DE CALAIS à 03'44''
23 RICHEUX Florian BRETAGNE ''
24 STUMPF Florian ILE DE FRANCE à 03'46''
25 GAUGET Lucas LANGUEDOC ROUSSILLON à 04'05''
26 TABART Clément PICARDIE à 04'10''
27 CARRIOU Maxime BRETAGNE ''
28 DUSSOL Loick LANGUEDOC ROUSSILLON ''
29 AVOINE Kévin NORD PAS DE CALAIS ''
30 CONGNARD Julien PAYS DE LA LOIRE à 04'16''
31 LEPOITTEVIN DUBOST Simon NORMANDIE à 04'53''
32 DESGROUAS Julien PAYS DE LA LOIRE à 05'02''
33 AUVIN Clément CHAMPAGNE-ARDENNE à 05'15''
34 DEROUINT Maxime BRETAGNE à 05'47''
35 NAVARRO Quentin BOURGOGNE à 06'38''
36 SAINT GUILHEM Thibaud LANGUEDOC ROUSSILLON à 1 Tr
37 LALLEMENT Guillaume LORRAINE à 1 Tr
38 GRIMAULT Ronan BRETAGNE à 1 Tr
39 DELPRAT Steven NORMANDIE à 2 Tr
40 PETROZ Thomas NORMANDIE à 2 Tr
41 VASNIER Dylan RHONE ALPES à 3 Tr
42 LEBLOND Loïc BOURGOGNE à 3 Tr
43 TOUZEAU Alexandre CENTRE VAL DE LOIRE à 3 Tr
44 FAUQUE Romain PAYS DE LA LOIRE à 3 Tr
45 MENGES Franck AQUITAINE à 4 Tr

Abandons

DNF MORICHON Mathieu LIMOUSIN
DNF DEGUEURCE Joffrey BOURGOGNE
DSQ BARON Elouan RHONE ALPES