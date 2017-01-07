Lanarvily (29) - Chpts de France (Espoirs)

Classement :
1 PERIOU Tony BRETAGNE 54'19''
2 RUSSO Clement RHONE ALPES à 00''
3 DUBAU Joshua ILE DE FRANCE à 02''
4 SIMON Quentin FRANCHE COMTE à 06''
5 FINE Eddy RHONE ALPES à 12''
6 TURGIS Tanguy ILE DE FRANCE à 30''
7 LEBOUCHER Adrien PAYS DE LA LOIRE à 37''
8 HUMBERT Valentin FRANCHE COMTE à 42''
9 GRAS Yan LORRAINE à 01'09''
10 DUBAU Lucas ILE DE FRANCE à 01'17''
11 CRISPIN Mickael LORRAINE à 01'24''
12 BONNET Thomas LIMOUSIN à 01'30''
13 DEGRANDCOURT Hadrien BOURGOGNE à 01'43''
14 DUJARDIN Sandy RHONE ALPES à 02'06''
15 JUMEAUX Henry ILE DE FRANCE à 02'14''
16 DELOISON Lucas CHAMPAGNE-ARDENNE à 02'24''
17 GOSSARD Maxime AQUITAINE à 02'34''
18 LECLERCQ Julien BRETAGNE à 02'39''
19 TABURET Mathieu PAYS DE LA LOIRE à 02'46''
20 THOMAS Victor ALSACE à 02'48''
21 LAVIE Ianis ILE DE FRANCE à 03'16''
22 PRUVOT Nicolas NORD PAS DE CALAIS à 03'44''
23 RICHEUX Florian BRETAGNE ''
24 STUMPF Florian ILE DE FRANCE à 03'46''
25 GAUGET Lucas LANGUEDOC ROUSSILLON à 04'05''
26 TABART Clément PICARDIE à 04'10''
27 CARRIOU Maxime BRETAGNE ''
28 DUSSOL Loick LANGUEDOC ROUSSILLON ''
29 AVOINE Kévin NORD PAS DE CALAIS ''
30 CONGNARD Julien PAYS DE LA LOIRE à 04'16''
31 LEPOITTEVIN DUBOST Simon NORMANDIE à 04'53''
32 DESGROUAS Julien PAYS DE LA LOIRE à 05'02''
33 AUVIN Clément CHAMPAGNE-ARDENNE à 05'15''
34 DEROUINT Maxime BRETAGNE à 05'47''
35 NAVARRO Quentin BOURGOGNE à 06'38''
36 SAINT GUILHEM Thibaud LANGUEDOC ROUSSILLON à 1 Tr
37 LALLEMENT Guillaume LORRAINE à 1 Tr
38 GRIMAULT Ronan BRETAGNE à 1 Tr
39 DELPRAT Steven NORMANDIE à 2 Tr
40 PETROZ Thomas NORMANDIE à 2 Tr
41 VASNIER Dylan RHONE ALPES à 3 Tr
42 LEBLOND Loïc BOURGOGNE à 3 Tr
43 TOUZEAU Alexandre CENTRE VAL DE LOIRE à 3 Tr
44 FAUQUE Romain PAYS DE LA LOIRE à 3 Tr
45 MENGES Franck AQUITAINE à 4 Tr
Abandons
DNF MORICHON Mathieu LIMOUSIN
DNF DEGUEURCE Joffrey BOURGOGNE
DSQ BARON Elouan RHONE ALPES