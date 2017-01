Lanarvily (29) - Chpts de France (Elites Dames)

Caroline Mani (Franche Comté) remporte le Championnat de France dans la catégorie Elites Dames. Juliette Labous (Franche Comté) et Héléne Clauzel (Alsace) ont complété le podium.

Classement :

1 MANI Caroline FRANCHE COMTE 42'48''

2 LABOUS Juliette FRC FRANCHE COMTE à 17''

3 CLAUZEL Hélène ALS ALSACE à 23''

4 CHAINEL Lucie LOR CROSS TEAM BY G4 à 45''

5 PETIT Marlene RHA RHONE ALPES à 01'20''

6 POIRIER CARREAU Gaëlle RHA RHONE ALPES à 01'48''

7 STUMPF Fanny IDF ILE DE FRANCE à 01'51''

8 ALVES Gwendoline IDF ILE DE FRANCE à 01'56''

9 DELHAYE Pauline NPC NORD PAS DE CALAIS à 02'01''

10 MENUT Audrey LIM LIMOUSIN à 02'06''

11 GROSSETETE Maelle RHA RHONE ALPES à 02'42''

12 CORDON RAGOT Audrey BRE BRETAGNE à 02'59''

13 CALVEZ Maëva BRE VS QUIMPEROIS à 03'08''

14 HELIN Nolwenn BRE BRETAGNE à 03'26''

15 SICOT Marion RHA RHONE ALPES à 03'49''

16 GLON Manuella BRE BRETAGNE à 03'56''

17 JAMME Emilie NOR NORMANDIE à 04'00''

18 HOUDIN Coralie PDL PAYS DE LA LOIRE à 04'33''

19 MULLER Cyriane LOR LORRAINE à 04'38''

20 HUBER Lisa IDF ILE DE FRANCE à 04'42''

21 GRIMAULT Anais BRE BRETAGNE à 04'50''

22 TREGUIER Julie BRE BRETAGNE à 05'33''

23 SOUYRIS Manon LAR LANGUEDOC ROUSSILLON à 06'15''

24 LOZE Ludivine LAR LANGUEDOC ROUSSILLON à 06'28''

25 LEGROS Angeline IDF ILE DE FRANCE à 07'45''

26 POIRIER Juliette CEN CENTRE VAL DE LOIRE à 07'55''

27 LEROUEIL Jade PDL PAYS DE LA LOIRE à 07'56''

28 CROQUISON Ellie IDF ILE DE FRANCE à 1 Tr

Crédit Photo : JPA/StSport.fr