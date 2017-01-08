Lanarvily (29) - Chpts de France (Juniors Dames)

Classement :
1 WIEL Jade (J1) FRANCHE COMTE 37'46''
2 GALAND Maina (J1) BRETAGNE à 02''
3 MUZIC Evita (J2) FRANCHE COMTE à 08''
4 PORHEL Laura (J2) BRETAGNE à 49''
5 MENARD Claire (J1) ILE DE FRANCE à 55''
6 GIRAULT Lyse (J1) CENTRE VAL DE LOIRE à 01'06''
7 WEINGARTEN Audrey (J1) LIMOUSIN à 01'13''
8 CHAMBOREDON Claudie (J1) LANGUEDOC ROUSSILLON à 01'51''
9 EUSTACHE Emeline (J1) FRANCHE COMTE ''
10 RIBEIRO Leah (J2) ILE DE FRANCE à 01'57''
11 ROBIN Marion (J2) BOURGOGNE à 02'14''
12 MATHIEU Audrey (J2) MIDI-PYRENEES à 02'24''
13 AVOINE Alison (J1) NORD PAS DE CALAIS à 02'48''
14 NORBERT RIBEROLLE Marion (J2) LORRAINE à 02'57''
15 BERKANE Sarah (J1) CHAMPAGNE-ARDENNE ''
16 GAMAND Meyrine (J2) NORD PAS DE CALAIS à 04'37''
DNF MORICHON Anaïs (J2) POITOU-CHARENTES
DNF ALLART Océane (J1) NORD PAS DE CALAIS