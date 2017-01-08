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Lanarvily (29) - Chpts de France (Juniors Dames)

Jade Wiel (Franche Comté) remporte le Championnat de France dans la catégorie Juniors Dames. Maina Galand (Bretagne) et Evita Muzic (Franche Comté) ont complété le podium.

Cyclo-Cross
Lanarvily (29) - Chpts de France (Juniors Dames)

Classement :

1 WIEL Jade (J1) FRANCHE COMTE 37'46''
2 GALAND Maina (J1) BRETAGNE à 02''
3 MUZIC Evita (J2) FRANCHE COMTE à 08''
4 PORHEL Laura (J2) BRETAGNE à 49''
5 MENARD Claire (J1) ILE DE FRANCE à 55''
6 GIRAULT Lyse (J1) CENTRE VAL DE LOIRE à 01'06''
7 WEINGARTEN Audrey (J1) LIMOUSIN à 01'13''
8 CHAMBOREDON Claudie (J1) LANGUEDOC ROUSSILLON à 01'51''
9 EUSTACHE Emeline (J1) FRANCHE COMTE ''
10 RIBEIRO Leah (J2) ILE DE FRANCE à 01'57''
11 ROBIN Marion (J2) BOURGOGNE à 02'14''
12 MATHIEU Audrey (J2) MIDI-PYRENEES à 02'24''
13 AVOINE Alison (J1) NORD PAS DE CALAIS à 02'48''
14 NORBERT RIBEROLLE Marion (J2) LORRAINE à 02'57''
15 BERKANE Sarah (J1) CHAMPAGNE-ARDENNE ''
16 GAMAND Meyrine (J2) NORD PAS DE CALAIS à 04'37''
DNF MORICHON Anaïs (J2) POITOU-CHARENTES
DNF ALLART Océane (J1) NORD PAS DE CALAIS