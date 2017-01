Lanarvily (29) - Chpts de France (Elites Hommes)

Classement :

1 VENTURINI Clement (E) COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 1h05'17''

2 JEANNESSON Arnold (E) FORTUNEO - VITAL CONCEPT à 03''

3 GADRET John USO BRUAY-LA-BUISSIERE à 26''

4 FALENTA Alois RHONE ALPES ''

5 KORETZKY Victor BH-SR SUNTOUR-KMC à 28''

6 MOUREY Francis (E) FORTUNEO - VITAL CONCEPT à 34''

7 CHAINEL Steve CROSS TEAM BY G4 à 42''

8 LEDANOIS Kevin (E) FORTUNEO - VITAL CONCEPT à 44''

9 BOULO Matthieu BRETAGNE ''

10 GICQUIAU Ivan BRETAGNE ''

11 GUILLOUX Freddie UC NANTES ATLANTIQUE à 01'58''

12 ROUSSEL Julien NORMANDIE ''

13 MARTINEZ Miguel MONTRICHARD CYCLISME 41 à 02'02''

14 COSNIER Valentin VS CHARTRAIN à 02'55''

15 CALMEJANE Lilian (E) DIRECT ENERGIE à 03'00''

16 DIDIER Anthonin CROSS TEAM BY G4 à 03'12''

17 NORMAND Clement EV ANGERS DOUTRE à 03'29''

18 DASSONVILLE Flavien (E) HP-BTP AUBER 93 à 03'34''

19 GROUSSARD Kevin PAYS DE LA LOIRE à 03'44''

20 BAILLET Alexandre ESEG DOUAI à 03'54''

21 CORNU Jeremy (E) DIRECT ENERGIE à 03'59''

22 PATOUX Cyrille BRETAGNE à 04'26''

23 GUILBAUD Guillaume LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME à 05'07''

24 CORBIHAN Yoann HENNEBONT CYCLISME à 05'37''

25 CHEDHOMME Morgan ILE DE FRANCE à 2 Tr

26 LE BESQ Nicolas PICARDIE à 2 Tr

27 PASCUAL Benjamin S.C.OLYMPIQUE DE DIJON à 2 Tr

28 HUBERT Teddy US ST HERBLAIN à 2 Tr

29 PASQUET Audric AQUITAINE à 2 Tr

30 FARNIER Julien RHONE ALPES à 3 Tr

31 ETIENNE Kylian BRETAGNE à 3 Tr

32 DEREPAS David PRODIALOG / DAVID DEREPAS à 3 Tr

33 GIRARDIN Maxime CENTRE VAL DE LOIRE à 3 Tr

34 BOIN Vincent RHONE ALPES à 3 Tr

35 BOST Fabrice CREUSOT CYCLISME à 3 Tr

36 BOMME Clement BRETAGNE à 4 Tr

37 TRIGO Florian NORD PAS DE CALAIS à 4 Tr

38 DUAULT Adrien BRETAGNE à 4 Tr

39 TROPARDY Arthur NORMANDIE à 4 Tr

40 CALVEZ Mickael BRETAGNE à 4 Tr

41 MASSAS Romain CENTRE VAL DE LOIRE à 5 Tr

42 ALBIZZATI Jerome FRANCHE COMTE à 6 Tr

43 BANTQUIN Frédéric LORRAINE à 8 Tr

DNF RULLIERE Melvin VC ROUEN 76

DNF BILLON Alexandre ILE DE FRANCE

DNF FILLAUT Miguel BRETAGNE

DNF ANDREO Maximilien ILE DE FRANCE