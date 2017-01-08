Lanarvily (29) - Chpts de France (Elites Hommes)

Classement :
1 VENTURINI Clement (E) COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 1h05'17''
2 JEANNESSON Arnold (E) FORTUNEO - VITAL CONCEPT à 03''
3 GADRET John USO BRUAY-LA-BUISSIERE à 26''
4 FALENTA Alois RHONE ALPES ''
5 KORETZKY Victor BH-SR SUNTOUR-KMC à 28''
6 MOUREY Francis (E) FORTUNEO - VITAL CONCEPT à 34''
7 CHAINEL Steve CROSS TEAM BY G4 à 42''
8 LEDANOIS Kevin (E) FORTUNEO - VITAL CONCEPT à 44''
9 BOULO Matthieu BRETAGNE ''
10 GICQUIAU Ivan BRETAGNE ''
11 GUILLOUX Freddie UC NANTES ATLANTIQUE à 01'58''
12 ROUSSEL Julien NORMANDIE ''
13 MARTINEZ Miguel MONTRICHARD CYCLISME 41 à 02'02''
14 COSNIER Valentin VS CHARTRAIN à 02'55''
15 CALMEJANE Lilian (E) DIRECT ENERGIE à 03'00''
16 DIDIER Anthonin CROSS TEAM BY G4 à 03'12''
17 NORMAND Clement EV ANGERS DOUTRE à 03'29''
18 DASSONVILLE Flavien (E) HP-BTP AUBER 93 à 03'34''
19 GROUSSARD Kevin PAYS DE LA LOIRE à 03'44''
20 BAILLET Alexandre ESEG DOUAI à 03'54''
21 CORNU Jeremy (E) DIRECT ENERGIE à 03'59''
22 PATOUX Cyrille BRETAGNE à 04'26''
23 GUILBAUD Guillaume LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME à 05'07''
24 CORBIHAN Yoann HENNEBONT CYCLISME à 05'37''
25 CHEDHOMME Morgan ILE DE FRANCE à 2 Tr
26 LE BESQ Nicolas PICARDIE à 2 Tr
27 PASCUAL Benjamin S.C.OLYMPIQUE DE DIJON à 2 Tr
28 HUBERT Teddy US ST HERBLAIN à 2 Tr
29 PASQUET Audric AQUITAINE à 2 Tr
30 FARNIER Julien RHONE ALPES à 3 Tr
31 ETIENNE Kylian BRETAGNE à 3 Tr
32 DEREPAS David PRODIALOG / DAVID DEREPAS à 3 Tr
33 GIRARDIN Maxime CENTRE VAL DE LOIRE à 3 Tr
34 BOIN Vincent RHONE ALPES à 3 Tr
35 BOST Fabrice CREUSOT CYCLISME à 3 Tr
36 BOMME Clement BRETAGNE à 4 Tr
37 TRIGO Florian NORD PAS DE CALAIS à 4 Tr
38 DUAULT Adrien BRETAGNE à 4 Tr
39 TROPARDY Arthur NORMANDIE à 4 Tr
40 CALVEZ Mickael BRETAGNE à 4 Tr
41 MASSAS Romain CENTRE VAL DE LOIRE à 5 Tr
42 ALBIZZATI Jerome FRANCHE COMTE à 6 Tr
43 BANTQUIN Frédéric LORRAINE à 8 Tr
DNF RULLIERE Melvin VC ROUEN 76
DNF BILLON Alexandre ILE DE FRANCE
DNF FILLAUT Miguel BRETAGNE
DNF ANDREO Maximilien ILE DE FRANCE