Bethune (62) - Cyclo-Cross de la Ville (Élites/Non Élites)

Classement :
1 JAUREGUI Quentin AG2R LA MONDIALE 52.40.00
2 LAPERE Kris ANNEQUIN CYCLING TEAM à 1'15
3 BOUSSEKEY Jérôme CV LIEVINOIS à 1'15
4 LEFEVRE Eddy UV FOURMISIENNE à1'39
5 CARESMEL Alexis ESEG DOUAI à1'39
6 MARECAILLE ANTONIN A.V.C.AIX EN PROVENCE à 2'20
7 HUYGENS Maxime ESEG DOUAI à 2'53
8 POUILLY Felix VC ROUBAIX LILLE METROPOLE à 3 ' 11
9 LEVASSEUR Nicolas ES ARQUES à 3'36
10 WYPELIER Alexandre PEDALE MADELEINOISE à 3'54
11 LEFRANCQ Ludovic CV LIEVINOIS à4'21
12 TABART Clément AC CENTULOISE à5'42
13 LEROUX Samuel CC NOGENT à 6'31
14 BENOIT Anthony RLC PUNEENNE 1 tour
15 VERHOOGHE Kris
16 CHALAS Jean Pierre ANNEQUIN CYCLING TEAM
17 PAUCHET Kévin UV FOURMISIENNE
18 TRUNET Clément ES ARQUES
19 CHASTAGNER Francois ANNEQUIN CYCLING TEAM
20 DASSONVILLE Sébastien CV LIEVINOIS
21 CAZE Alban CV LIEVINOIS
22 FERON Rudy EC ABBEVILLOISE
23 DELABY Quentin ES ARQUES
24 DE PELSMAEKER Steven ANNEQUIN CYCLING TEAM
25 DEHONGHER Matthieu CC ARMENTIEROIS
26 ESPIGAT Marc COURBEVOIE SPORTS CYCLISME
27 DUEZ Guillaume TEAM VTT EKOI
28 BENOIT Kévin CC BERGUOIS
29 LIAL Denis ES ARQUES
Classement Non Elites :
1 BOUSSEKEY Jérôme CV LIEVINOIS
2 WYPELIER Alexandre PEDALE MADELEINOISE
3 LEROUX Samuel CC NOGENT
4 BENOIT Anthony RLC PUNEENNE
5 CHALAS Jean Pierre ANNEQUIN CYCLING TEAM
6 PAUCHET Kévin UV FOURMISIENNE
7 TRUNET Clément ES ARQUES
8 CHASTAGNER Francois ANNEQUIN CYCLING TEAM
9 DASSONVILLE Sébastien CV LIEVINOIS
10 CAZE Alban CV LIEVINOIS
11 DELABY Quentin ES ARQUES
12 DE PELSMAEKER Steven ANNEQUIN CYCLING TEAM
13 DEHONGHER Matthieu CC ARMENTIEROIS
14 DUEZ Guillaume TEAM VTT EKOI
15 BENOIT Kévin CC BERGUOIS
16 LIAL Denis ES ARQUES
Photo Archive : Maïté Corriette