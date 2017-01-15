Henin Beaumont (62) - Cyclo-Cross de la Ville (Élites) Top 3

Classement :
1 PRUVOT Nicolas ESEG DOUAI 49'56
2 TABART Clément AC CENTULOISE à 15"
3 LEFEVRE Eddy UV FOURMISIENNE
4 MARECAILLE ANTONIN A.V.C.AIX EN PROVENCE
5 LE BESQ Nicolas AC CENTULOISE
6 CARESMEL Alexis ESEG DOUAI
7 LAPERE Kris ANNEQUIN CYCLING TEAM
8 LEFRANCQ Ludovic CV LIEVINOIS
9 BENOIT Anthony RLC PUNEENNE
10 FLAHAUT Denis UV FOURMISIENNE
11 CHALAS Jean Pierre ANNEQUIN CYCLING TEAM
12 PAUCHET Kévin UV FOURMISIENNE
13 CAZE Alban CV LIEVINOIS
14 DUEZ Guillaume TEAM VTT EKOI
15 CAULIER Nicolas CC BERGUOIS
16 LELONG Nicolas CC SALOUEL
17 BENOIT Kévin CC BERGUOIS
18 LAMOUR Alain USO BRUAY-LA-BUISSIERE
19 CAPILLIEZ Pierre Alain USO BRUAY-LA-BUISSIERE
20 DEHONGHER Matthieu CC ARMENTIERES
21 PORET Dimitri CC SALOUEL
Crédit Photo : Flore Cauwelier