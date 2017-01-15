Annequin (62) - 1er Cyclo Cross de la Ville (Élites)

Classement :
1 PRUVOT Nicolas ESEG DOUAI 49:18
2 VANDEVELDE Ruben BELGIQUE 01:15
3 TRIGO Florian UV FOURMISIENNE 01:34
4 LE BESQ Nicolas AC CENTULOISE 01:51
5 HUYGENS Maxime ESEG DOUAI 02:00
6 LEFEVRE Eddy UV FOURMISIENNE 02:05
7 ROELANDT Kenay BELGIQUE 02:16
8 LAPERE Kris ANNEQUIN CYCLING TEAM 03:30
9 LEVASSEUR Nicolas ES ARQUES
10 LEROUX Samuel CC NOGENT / OISE
11 LEFRANCQ Ludovic CV LIEVINOIS
12 WYPELIER Alexandre PEDALE MADELEINOISE
13 CHALAS Jean Pierre ANNEQUIN CYCLING TEAM
14 FLAHAUT Denis UV FOURMISIENNE
15 BENOIT Jérémy RLC PUNEENNE
16 BENOIT Anthony RLC PUNEENNE
17 BOUSSEKEY Jérôme CV LIEVINOIS
18 TRUNET Clément ES ARQUES
19 PAUCHET Kévin UV FOURMISIENNE
20 ESPIGAT Marc COURBEVOIE SPORTS CYCLISME
21 CHASTAGNER Francois ANNEQUIN CYCLING TEAM
22 DE PELSMAEKER Steven ANNEQUIN CYCLING TEAM
23 DELECOURT Jérôme VC ST OMER
24 CAZE Alban CV LIEVINOIS
25 ?
26 TERRIER Arnaud VC NOEUXOIS
27 VOLPOET Nicolas ANNEQUIN CYCLING TEAM
28 DEMARET Patrick