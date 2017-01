Septeuil (78) - Prix de la Municipalité (Cadets)

Florian Richard Andrade (US Métro Transports) a remporté ce remporté ce Dimanche 15 Janvier 2016, le Cyclo-Cross Prix de la Municipalité à Septeuil (78) (Cadets). Thomas Latour (ESC Meaux) et Maxime Garin (Off Road Cyclisme d'Epone) ont complété le podium.

Classement :

1 RICHARD ANDRADE Florian US METRO TRANSPORTS 0.34.52

2 LATOUR Thomas ESC MEAUX 0.35.45

3 GARIN Maxime OFF ROAD CYCLISTE D'EPONE

4 AUFFRET Ronan US METRO TRANSPORTS

5 CASTILLE Noé CC IGNY PALAISEAU 91

6 PAGNIER Louka ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95

7 ROYER Maxime VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES

8 LABICHE Kilian PARISIS A.C. 95

9 DE BONA Anthony US MAULE CYCLISME

10 POLETTO Antoine VC MONTIGNY BRETONNEUX

11 HERPIN Raphael VC AMATEUR ST QUENTIN

12 NOEL Maxime PARISIS A.C. 95

13 DUFFAUX Victor CSM CLAMART

14 DAVIOT Romain UC LONGJUMELLOISE

15 GREZAUD Victor US METRO TRANSPORTS

16 PODVIN Jason ES STAINS

17 PALIERNE Lucas US MAULE CYCLISME

18 SILVA Enzo OLYMPIQUE C.V.O.

19 LEDEME Dylan ANTONY BERNY CYCLISTE

20 COOLSAET Mathéo PARISIS A.C. 95

21 FEAUTRIER Thomas ANTONY BERNY CYCLISTE

Classement Cadettes :

1 GOERGEN Océane ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 0.29.45

2 NOEL Noémie ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95

3 DEMIAUTTE Léa PARISIS A.C. 95

4 SILVA Morgane OLYMPIQUE C.V.O.

5 VERLET Laurie CM AUBERVILLIERS 93