Septeuil (78) - Prix de la Municipalité (Cadets)

Classement :
1 RICHARD ANDRADE Florian US METRO TRANSPORTS 0.34.52
2 LATOUR Thomas ESC MEAUX 0.35.45
3 GARIN Maxime OFF ROAD CYCLISTE D'EPONE
4 AUFFRET Ronan US METRO TRANSPORTS
5 CASTILLE Noé CC IGNY PALAISEAU 91
6 PAGNIER Louka ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95
7 ROYER Maxime VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES
8 LABICHE Kilian PARISIS A.C. 95
9 DE BONA Anthony US MAULE CYCLISME
10 POLETTO Antoine VC MONTIGNY BRETONNEUX
11 HERPIN Raphael VC AMATEUR ST QUENTIN
12 NOEL Maxime PARISIS A.C. 95
13 DUFFAUX Victor CSM CLAMART
14 DAVIOT Romain UC LONGJUMELLOISE
15 GREZAUD Victor US METRO TRANSPORTS
16 PODVIN Jason ES STAINS
17 PALIERNE Lucas US MAULE CYCLISME
18 SILVA Enzo OLYMPIQUE C.V.O.
19 LEDEME Dylan ANTONY BERNY CYCLISTE
20 COOLSAET Mathéo PARISIS A.C. 95
21 FEAUTRIER Thomas ANTONY BERNY CYCLISTE
Classement Cadettes :
1 GOERGEN Océane ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 0.29.45
2 NOEL Noémie ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95
3 DEMIAUTTE Léa PARISIS A.C. 95
4 SILVA Morgane OLYMPIQUE C.V.O.
5 VERLET Laurie CM AUBERVILLIERS 93