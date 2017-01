Septeuil (78) - Souvenir Georges Derly (Benjamins)

Christiano Clément (Carte Journée) a remporté ce remporté ce Dimanche 15 Janvier 2016, le Cyclo-Cross Souvenir Georges Derly à Septeuil (78) (Benjamins). Robin Palierne (US Maule Cyclisme) et Victor Noel (Argenteuil Val De Seine 95) ont complété le podium.

Calassement :

1 CLEMENT Christiano CARTE JOURNEE 14'07

2 PALIERNE Robin US MAULE CYCLISME

3 NOEL Victor ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95

4 DERLY Sullivan US MAULE CYCLISME

5 DE TINGUY Briac VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES

6 JOLLANT STELLA Julien CC IGNY PALAISEAU 91

7 VERSCHELDE Lucas ESC MEAUX

8 HADJ LARBI Idir EC OSNY PONTOISE

9 HAINCOURT Clément EC DU HOUDANAIS

10 DE BONA Milan US MAULE CYCLISME

11 LEVASSEUR Arthur EC VERNOUILLET V. T.

12 DESSERRE Constance EC VERNOUILLET V. T.

13 TILLY Félix EC DU HOUDANAIS

14 GOUGEON Jérémy PARISIS A.C. 95