Septeuil (78) - Souvenir Georges Derly (Benjamins)

Calassement :
1 CLEMENT Christiano CARTE JOURNEE 14'07
2 PALIERNE Robin US MAULE CYCLISME
3 NOEL Victor ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95
4 DERLY Sullivan US MAULE CYCLISME
5 DE TINGUY Briac VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES
6 JOLLANT STELLA Julien CC IGNY PALAISEAU 91
7 VERSCHELDE Lucas ESC MEAUX
8 HADJ LARBI Idir EC OSNY PONTOISE
9 HAINCOURT Clément EC DU HOUDANAIS
10 DE BONA Milan US MAULE CYCLISME
11 LEVASSEUR Arthur EC VERNOUILLET V. T.
12 DESSERRE Constance EC VERNOUILLET V. T.
13 TILLY Félix EC DU HOUDANAIS
14 GOUGEON Jérémy PARISIS A.C. 95