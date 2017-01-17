Septeuil (78) - Prix de la Municipalité (Élites)

Classement :
1 BILLON Alexandre OLYMPIQUE C.V.O. 0.51.31
2 JUMEAUX Henry TEAM PELTRAX - CSD 0.51.42
3 STUMPF Florian ESC MEAUX 0.53.26
4 PAGNIER David CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE 0.54.31
5 DELAMARRE Christophe LES BLEUS DE FRANCE 0.55.39
6 BOURRY Nicolas RO VILLUIS EVERLY 0.56.32
7 GAUDIN Vincent VELO CLUB ESSARTAIS 0.57.24
8 DUPRE Christopher US MAULE CYCLISME 0.58.24
9 PICANT Wilfried US MAULE CYCLISME
10 FLORELLA Dimitry EC NOISEENNE
11 TERSIGUEL Jérôme EC BOUCLES MARNE
12 CORBIERE Rémi VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES
13 CORBEAU Laurent EC MONTGERON VIGNEUX
14 BROCHARD Romain OC GIF VTT
15 BEYER Julien OC GIF VTT
16 PROUST Yohann UC ORLEANS