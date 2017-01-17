Saint Aubin Les Elbeuf (76) - Prix de la Ville (Cadets)

Classement :
1 SCHROTZENBERGER Quentin VC SAINT LO PONT HEBERT 31"56
2 LEVEEL Kyllian ES CAEN
3 BEQUET Marc USSA PAVILLY BARENTIN
4 GUILBERT Clément UC IFS-HEROUVILLE
5 COIGNARD Paul UC ALENCON DAMIGNY
6 LETOUPIN Mathis UC BRICQUEBEC
7 FRANCOMME Maximilien VC VAL DE REUIL
8 BERNIER Emilien VC SAINT SAENS
9 DEFILLON Jules UC DARNETAL
10 LACAILLE Louis USSA PAVILLY BARENTIN 1 Tour
11 FILLION Erwann FLERS CYCLISME 61
12 BORRELLI Enzo USSA PAVILLY BARENTIN
13 MALANDAIN Antoine ESM GONFREVILLE L'ORCHER
14 ANGREVILLE Corentin VC VAL DE REUIL
15 BUNEL Laura VC BERNAY
16 FAUVEL Alexandra ES LIVAROT
17 HOFLACK Mattéo AC SOTTEVILLE
18 DO PIO REBELO Hugo VC CATENAY
19 GUILLER Alex USSA PAVILLY BARENTIN 2 Tour
20 MALANDAIN Justine ESM GONFREVILLE L'ORCHER
21 SAUVAGE Gwilherm CO COURONNE
Classement Juniors :
1 COUVIGNY Pierre VC ROUEN 76
2 LOUVEL Matis VC ROUEN 76
3 BIGOT Dorian OBJECTIF VTT LILLEBONNE
4 LESEUR Brian VC ROUEN 76
5 POISSON Enzo SUD DE L'EURE CYCLISME
6 MALLET Simon AC MONTIVILLIERS
7 CHAPELLE Esteban UV NEUBOURG
8 JOUEN Dorian TEAM TSM
9 ARGENTIN Jules VC SAULCEEN ELBEUF LES T.V.O
10 THEBAULT Adrien AC MONTIVILLIERS
11 DURECU Hugo ESM GONFREVILLE L'ORCHER
Classement Dames :
1 JOUTEL Laura ESM GONFREVILLE L'ORCHER
2 SAUVAGE Sophie CO COURONNE
Championnat Départemental Cadets :
1 BEQUET Marc USSA PAVILLY BARENTIN
2 BERNIER Emilien VC SAINT SAENS
3 DEFILLON Jules UC DARNETAL
Championnat Départemental Juniors :
1 COUVIGNY Pierre VC ROUEN 76
2 LOUVEL Matis VC ROUEN 76
3 BIGOT Dorian OBJECTIF VTT LILLEBONNE
Championnat Départemental Dames :
1 JOUTEL Laura ESM GONFREVILLE L'ORCHER
2 SAUVAGE Sophie CO COURONNE
Crédit Photo : CB2000