Saint Aubin Les Elbeuf (76) - Prix de la Ville (Élites)

Classement :
1 ROUSSEL Julien VC ROUEN 76
2 TROPARDY Arthur USSA PAVILLY BARENTIN
3 LEFEBVRE Thomas USSA PAVILLY BARENTIN
4 MARTIN Arnaud UC IFS-HEROUVILLE
5 LEBARILLIER Yohann VC TROUVILLE DERAUVILLE 1 Tour
6 GRANDIDIER Ludovic VC SAULCEEN ELBEUF LES T.V.O
7 ORIN Jean Louis UC TILLY VAL DE SEULLES
8 NEGARET Nicolas VC SAULCEEN ELBEUF LES T.V.O
9 TRUPTIL Hervé TEAM TSM
10 CARDON Dany UC VALLEE DE LA RISLE
11 LETELLIER Romain AC MONTIVILLIERS
12 LOBRY Jean ESM GONFREVILLE L'ORCHER
13 LEVASSEUR ARNAUD XC COURONNE
14 CHOPART Dimitri VC AVRANCHES
15 BUNEL Nicolas VC BERNAY
16 CHEVAL Frédéric AC BAYEUX
17 MENARD Vincent VC SAULCEEN ELBEUF LES T.V.O
18 LEVEE Grégory VC CONDE SUR VIRE
19 CHAPELLE Mathieu HAC TRIATHLON
20 JOUEN Fabrice TEAM TSM 2 Tour
21 LENEPVEU Nicolas AC MONTIVILLIERS
22 DUCHEMIN Jean Michel ESM GONFREVILLE L'ORCHER
23 PICARD Antoine AC SOTTEVILLE
24 SPIEWAK Steven USSA PAVILLY BARENTIN
25 LETELLIER Sébastien VC ROUEN 76
26 BOURSY Eric AC SOTTEVILLE
27 LECLERC Christophe TEAM TSM
28 HEUREUX Jean François AC SOTTEVILLE 3 TOUR
29 JANELA Antonio VC SAULCEEN ELBEUF LES T.V.O
30 HELLOUIN Christophe VC ROUEN 76 4 Tour
31 PETREL Eric ESM GONFREVILLE L'ORCHER
32 SAUVAGE Solen CO COURONNE 5 Tour
33 DUPONT Eric CO COURONNE
34 BERTIN Christophe VC VAL DE REUIL
35 CRAYEUSKY Jean Claude AC SOTTEVILLE
Championnat Départemental Espoirs :
1 SPIEWAK Steven USSA PAVILLY BARENTIN
CHampionnat Départemental Élites :
1 ROUSSEL Julien VC ROUEN 76
2 TROPARDY Arthur USSA PAVILLY BARENTIN
3 LEFEBVRE Thomas USSA PAVILLY BARENTIN
CHampionnat Départemental Masters :
1 TRUPTIL Hervé TEAM TSM
2 LETELLIER Romain AC MONTIVILLIERS
3 JOUEN Fabrice TEAM TSM
Crédit Photo : CB2000