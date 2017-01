Graines de Pistards Cofidis : 4ème Manche (Cadets)

Deux épreuves étaient au programme des cadets. Pour commencer c'est la Tempo Race qui était à l'ordre du jour, dans la première série Mathieu Béthencourt va l'emporter au final devant Paul Lahaye et Florian De Marez, dans la seconde c'est Bastien Lechantre qui fait main basse sur la course laissant à Axel Huens et à Kévin Vauquelin les places d'honneur.

La dernière épreuve,le 3000m, va être l'apanage de Kévin Vauquelin en réalisant 3'47''282, Bastien Lechantre manque pour 1''811 (3'49''193) la victoire tandis que Axel Huens échoue à la troisième place avec un temps de 3'49''315.

Au classement de l'Omnium au terme de ce Challenge,Bastien Lechantre endosse le maillot ''Graines de Pistards'' devant Mathieu Béthencourt et Axel Huens.

Classement 3000M :

1 VAUQUELIN KÉVIN UC TILLY VAL DE SEULLES 03:47,282

2 LECHANTRE BASTIEN VC ROUBAIX 03:49,193

3 HUENS AXEL VELO CLUB AMATEUR ST QUENTIN 03:49,315

4 LAHAYE PAUL PEDALE MADELEINOISE 03:51,695

5 DE MAREZ FLORIAN CC ARMENTIÈRES 03:52,771

6 BÉTHENCOURT MATHIEU FERRIÈRE LA GRANDE 03:53,919

7 DELIMOGES ETIENNE AC MONTDIDIER 03:59,535

8 LEROY SULLIVAN CLUB CYCLISTE D'ISBERGUES MOLINGHEM 04:01,959

9 LEWANDOWSKI MARTIN UC TILLY VAL DE SEULLES 04:02,506

10 RIFFLET SIMON AC AMIENOISE 04:04,128

11 BARSBY JULIEN VELO CLUB AMATEUR ST QUENTIN 04:06,697

12 GUERLIN ROMAIN E.C.VALLEE DE L'AISNE 04:06,875

13 MEERPOEL ROBINSON ROUE D'OR COMINOISE 04:08,570

14 TORNU FLORIAN E C WAMBRECHIES MARQUETTE 04:09,931

15 CORDENOS CLEMENT UVC CALAIS 04:12,192

16 PAILLARD BAPTISTE ETOILE CYCLISTE ABBEVILLOISE 04:13,139

17 CROQUELOIS EMILE VELO CLUB DE SAINT OMER 04:16,142

18 RIFFLET MATHIEU AC AMIENOISE 04:17,419

19 AMOURETTE MAEL SC VAL D'ARRE 04:22,057

20 DESMET THIERRY ROUE D'OR COMINOISE 04:22,893

21 LECOEUR ALEXANDRE VC ROUEN-76 04:24,170

22 PORQUET MAXIME UVC CALAIS 04:26,164

23 BRIL HUGO ROUE D'OR COMINOISE 04:29,288

24 BOCQUET CODY UC TILLY VAL DE SEULLES 04:34,479

25 MORTECRETTE DORIAN CADET