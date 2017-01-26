Brecey (50) - souvenir Yves Libor (Minimes)

Classement :
1 LAIZE Calvin VC SAINT HILAIRE 0.21.43
2 THEODAT Alexis ESM GONFREVILLE L'ORCHER 0.22.00
3 PAINS Xavier VC FALAISIEN 0.22.37
4 SCHIERING Nathan UC PAYS D'ARGENTAN 0.00.00
5 LEMARDELE Maxence VC SAINT LO PONT HEBERT 0.23.20
6 NICODEME Kylian VC CATENAY 0.23.30
7 LOZOUET Léandre PERIERS CYCLISME 0.23.33
8 BEAUMESNIL Anthony VC BERNAY 0.23.45
9 FRANCOMME Jocelyn VC VAL DE REUIL 0.24.25
10 LESUEUR Louka UC DARNETAL 0.24.33
11 RIGNAULT Vincent VC TROUVILLE DEAUVILLE 0.24.45
12 BORRELLI Mattéo USSA PAVILLY BARENTIN 1 tour
13 BROTIN Erwan VC SAINT LO PONT HEBERT 0.00.00
14 LEMPERIERE Pierre UC BRICQUEBEC 0.00.00
15 LE GRAND Mathis ESM GONFREVILLE L'ORCHER 0.00.00
16 RESCAMP Valentin LA VALOGNAISE CYCLISME 0.00.00
17 CRESSENT Nathan ESM GONFREVILLE L'ORCHER 2 tours
18 PLET Aymeric ESM GONFREVILLE L'ORCHER
19 CHARPENTIER Alan UC DU MORTAINAIS
20 LEVAVASSEUR Hugo ESM GONFREVILLE L'ORCHER
Crédit Photo : MarylineBruno Trocheris-Lozouet