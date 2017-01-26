Brecey (50) - souvenir Yves Libor (Cadets)

Classement :
1 THOMINE Yaël VC SAINT LO PONT HEBERT 0.27.06
2 SCHROTZENBERGER Quentin VC SAINT LO PONT HEBERT 0.00.00
3 LEVEEL Kyllian ES CAEN 0.28.40
4 SIMON Yohann MOYON CYCLOSPORT 0.29.12
5 COIGNARD Paul UC ALENCON DAMIGNY 0.29.24
6 BRAMOULLE Benjamin AS TOURLAVILLE CYCLISME 0.29.45
7 GUILBERT Clément UC IFS-HEROUVILLE 0.29.59
8 LEPOITTEVIN DUBOST Joris VC SAINT LO PONT HEBERT 0.30.16
9 MICHINEAU Alexis UC DU MORTAINAIS 0.30.28
10 BORRELLI Enzo USSA PAVILLY BARENTIN 0.32.01
11 COUSIN Clément VC SAINT LO PONT HEBERT 0.32.04
12 VAUTIER Romain VC SAINT HILAIRE 0.32.04
13 BERNIER Emilien VC SAINT SAENS 0.32.50
14 PAULIN Louis UC DU MORTAINAIS 0.33.29
15 FRANCOMME Maximilien VC VAL DE REUIL 0.33.32
16 TRUFFAUT Baptiste LA VALOGNAISE CYCLISME 0.33.45
17 LETOUPIN Mathis UC BRICQUEBEC 0.33.56
18 MALANDAIN Antoine ESM GONFREVILLE L'ORCHER 0.35.32
19 LECZINSKI Louison ES LIVAROT 0.35.54
20 GUILLER Alex USSA PAVILLY BARENTIN 1 tour
Crédit Photo : MarylineBruno Trocheris-Lozouet