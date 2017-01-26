Brecey (50) - souvenir Yves Libor (Juniors)

Classement :
1 VALOGNES Thibault UC BRICQUEBEC 0.42.21
2 GUERET Théo VC SAINT LO PONT HEBERT 0.43.09
3 GILLES Cyprien UC ALENCON DAMIGNY 0.43.22
4 QUINDRY Emeric UC BRICQUEBEC 0.44.38
5 POTIN Jérémie UC BRICQUEBEC 0.45.35
6 GAUCHER Quentin UC DU MORTAINAIS 0.45.42
7 DOUVILLE Nicolas VC CANTON DES PIEUX 0.45.47
8 LOBRY Jean ESM GONFREVILLE L'ORCHER 0.48.05
9 MARIE Stéphane VC FALAISIEN 0.48.18
10 PASSAYS Christophe VC SAINT LO PONT HEBERT 0.49.16
11 BERGAR Dominique VC BOCAGE VIRE 0.49.23
12 BUNEL Nicolas VC BERNAY 0.49.32
13 PAPIN Romain VC SAINT LO PONT HEBERT 0.49.43
14 CADOT Benjamin UC BRICQUEBEC 0.50.08
15 ALMY Jérôme VC SAINT LO PONT HEBERT 0.50.35
16 LEVEE Grégory VC CONDE SUR VIRE 1 tour
17 CHEVAL Frédéric AC BAYEUX 0.00.00
18 LEROUTIER Jean Luc LA VALOGNAISE CYCLISM 0.00.00
19 DAVY Tanguy UC DU MORTAINAIS 0.00.00
20 CARUEL Denis AC BAYEUX 0.00.00
21 PAINS David VC FALAISIEN 0.00.00
22 LETELLIER Sébastien VC ROUEN 76 0.00.00
23 HELLOUIN Christophe VC ROUEN 76 2 tours
24 PETREL Eric ESM GONFREVILLE L'ORCHER 0.00.00
Crédit Photo : Fabien Coignard