Deauville (14) - Souvenir Yves Libor (Minimes)

Classement :
1 LAIZE Calvin VC SAINT HILAIRE
2 THEODAT Alexis ESM GONFREVILLE L'ORCHER
3 SCHIERING Nathan UC PAYS D'ARGENTAN
4 LEMARDELE Maxence VC SAINT LO PONT HEBERT
5 LOZOUET Léandre PERIERS CYCLISME
6 PAINS Xavier VC FALAISIEN
7 FRANCOMME Jocelyn VC VAL DE REUIL
8 LESUEUR Louka UC DARNETAL
9 NICODEME Kylian VC CATENAY
10 BROTIN Erwan VC SAINT LO PONT HEBERT
11 BORRELLI Mattéo USSA PAVILLY BARENTIN
12 RESCAMP Valentin LA VALOGNAISE CYCLISME
13 LEMPERIERE Pierre UC BRICQUEBEC
14 HOUSSIN Baptiste VC TROUVILLE DEAUVILLE
15 CALVEZ Maxime VC TROUVILLE DEAUVILLE
16 LE GRAND Mathis ESM GONFREVILLE L'ORCHER
17 LE MAYOT Gaëtan VC BERNAY
18 CRESSENT Nathan ESM GONFREVILLE L'ORCHER
19 ADAM Maxime UC BRICQUEBEC
20 LEVAVASSEUR Hugo ESM GONFREVILLE L'ORCHER
21 CHARPENTIER Alan UC DU MORTAINAIS
22 PLET Aymeric ESM GONFREVILLE L'ORCHER
23 BUREL Gabriel VC TROUVILLE DEAUVILLE