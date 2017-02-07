Deauville (14) - Souvenir Yves Libor (Cadets)

Classement :
1 SIMON Yohann MOYON CYCLOSPORT
2 THOMINE Yaël VC SAINT LO PONT HEBERT
3 COIGNARD Paul UC ALENCON DAMIGNY
4 LEPOITTEVIN DUBOST Joris VC SAINT LO PONT HEBERT
5 SCHROTZENBERGER Quentin VC SAINT LO PONT HEBERT
6 LEVEEL Kyllian ES CAEN
7 LETOUPIN Mathis UC BRICQUEBEC
8 GUILBERT Clément UC IFS-HEROUVILLE
9 THEOT Hugo SUD DE L'EURE CYCLISME
10 BRAMOULLE Benjamin AS TOURLAVILLE CYCLISME
11 COUSIN Clément VC SAINT LO PONT HEBERT
12 BEQUET Marc USSA PAVILLY BARENTIN
13 JUIN Arnaud VS TRUN
14 FRANCOMME Maximilien VC VAL DE REUIL
15 MALANDAIN Antoine ESM GONFREVILLE L'ORCHER
16 LECZINSKI Louison ES LIVAROT
17 FILLION Erwann FLERS CYCLISME 61
18 TRUFFAUT Baptiste LA VALOGNAISE CYCLISME
19 BORRELLI Enzo USSA PAVILLY BARENTIN
20 GUILLER Alex USSA PAVILLY BARENTIN
21 SAUVAGE Gwilherm CO COURONNE
Crédit Photo : MarylineBruno Trocheris-Lozouet