Deauville (14) - Souvenir Yves Libor (Cadets)

Yohann Simon (Moyon Cyclosport) a remporté ce Dimanche 5 Février 2017, le Cyclo-Cross souvenir Yves Libor à Deauville (14) (Cadets). Yaël Thomine (VC Saint Lo Pont Hebert) et Paul Coignard (UC Alencon Damigny) ont complété le podium.

Classement :

1 SIMON Yohann MOYON CYCLOSPORT

2 THOMINE Yaël VC SAINT LO PONT HEBERT

3 COIGNARD Paul UC ALENCON DAMIGNY

4 LEPOITTEVIN DUBOST Joris VC SAINT LO PONT HEBERT

5 SCHROTZENBERGER Quentin VC SAINT LO PONT HEBERT

6 LEVEEL Kyllian ES CAEN

7 LETOUPIN Mathis UC BRICQUEBEC

8 GUILBERT Clément UC IFS-HEROUVILLE

9 THEOT Hugo SUD DE L'EURE CYCLISME

10 BRAMOULLE Benjamin AS TOURLAVILLE CYCLISME

11 COUSIN Clément VC SAINT LO PONT HEBERT

12 BEQUET Marc USSA PAVILLY BARENTIN

13 JUIN Arnaud VS TRUN

14 FRANCOMME Maximilien VC VAL DE REUIL

15 MALANDAIN Antoine ESM GONFREVILLE L'ORCHER

16 LECZINSKI Louison ES LIVAROT

17 FILLION Erwann FLERS CYCLISME 61

18 TRUFFAUT Baptiste LA VALOGNAISE CYCLISME

19 BORRELLI Enzo USSA PAVILLY BARENTIN

20 GUILLER Alex USSA PAVILLY BARENTIN

21 SAUVAGE Gwilherm CO COURONNE

Crédit Photo : MarylineBruno Trocheris-Lozouet