Deauville (14) - Souvenir Yves Libor (Juniors)

Classement :

1 VALOGNES Thibault UC BRICQUEBEC

2 GILLES Cyprien UC ALENCON DAMIGNY

3 THEOT Killian SUD DE L'EURE CYCLISME

4 GODEFROY Bastien UC BRICQUEBEC

5 QUINDRY Emeric UC BRICQUEBEC

6 COUVIGNY Pierre VC ROUEN 76

7 DAVID Maxence SUD DE L'EURE CYCLISME

8 DOUVILLE Nicolas VC CANTON DES PIEUX

9 JAMOT Julien UC BRICQUEBEC

10 PAPIN Romain VC SAINT LO PONT HEBERT

11 MARIE Stéphane VC FALAISIEN

12 CADOT Benjamin UC BRICQUEBEC

13 LOBRY Jean ESM GONFREVILLE L'ORCHER

14 LEFEBVRE Philippe VC SAULCEEN ELBEUF LES T.V.O

15 ALMY Jérôme VC SAINT LO PONT HEBERT

16 FROMENT Julien VC EVREUX

17 PICANT Franck US MAULE CYCLISME

18 BUNEL Nicolas VC BERNAY

19 POTIN Jérémie UC BRICQUEBEC

20 LEVEE Grégory VC CONDE SUR VIRE

21 CHEVAL Frédéric AC BAYEUX

22 BOUILLON Frédéric UC LANDELLAISE

23 CARUEL Denis AC BAYEUX

24 LETELLIER Sébastien VC ROUEN 76

25 PICARD Antoine AC SOTTEVILLE

26 LEROUTIER Jean Luc LA VALOGNAISE CYCLISME

27 PICANT Christian US MAULE CYCLISME

28 CHATELIN Pascal VC VIMOUTIERS

29 SOENEN Kilian VC BERNAY

30 FOURNIER Julien VC EVREUX

31 JUIN Franck VS TRUN

32 HEUREUX Jean François AC SOTTEVILLE

33 PAINS David VC FALAISIEN

34 THEBAULT Adrien AC MONTIVILLIERS

35 LECLERC Christophe TEAM TSM

36 JOUEN Dorian TEAM TSM

37 DUPONT Eric CO COURONNE

38 PETREL Eric ESM GONFREVILLE L'ORCHER

Crédit Photo : Fabien Coignard