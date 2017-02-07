Deauville (14) - Souvenir Yves Libor (Juniors)

Classement :
1 VALOGNES Thibault UC BRICQUEBEC
2 GILLES Cyprien UC ALENCON DAMIGNY
3 THEOT Killian SUD DE L'EURE CYCLISME
4 GODEFROY Bastien UC BRICQUEBEC
5 QUINDRY Emeric UC BRICQUEBEC
6 COUVIGNY Pierre VC ROUEN 76
7 DAVID Maxence SUD DE L'EURE CYCLISME
8 DOUVILLE Nicolas VC CANTON DES PIEUX
9 JAMOT Julien UC BRICQUEBEC
10 PAPIN Romain VC SAINT LO PONT HEBERT
11 MARIE Stéphane VC FALAISIEN
12 CADOT Benjamin UC BRICQUEBEC
13 LOBRY Jean ESM GONFREVILLE L'ORCHER
14 LEFEBVRE Philippe VC SAULCEEN ELBEUF LES T.V.O
15 ALMY Jérôme VC SAINT LO PONT HEBERT
16 FROMENT Julien VC EVREUX
17 PICANT Franck US MAULE CYCLISME
18 BUNEL Nicolas VC BERNAY
19 POTIN Jérémie UC BRICQUEBEC
20 LEVEE Grégory VC CONDE SUR VIRE
21 CHEVAL Frédéric AC BAYEUX
22 BOUILLON Frédéric UC LANDELLAISE
23 CARUEL Denis AC BAYEUX
24 LETELLIER Sébastien VC ROUEN 76
25 PICARD Antoine AC SOTTEVILLE
26 LEROUTIER Jean Luc LA VALOGNAISE CYCLISME
27 PICANT Christian US MAULE CYCLISME
28 CHATELIN Pascal VC VIMOUTIERS
29 SOENEN Kilian VC BERNAY
30 FOURNIER Julien VC EVREUX
31 JUIN Franck VS TRUN
32 HEUREUX Jean François AC SOTTEVILLE
33 PAINS David VC FALAISIEN
34 THEBAULT Adrien AC MONTIVILLIERS
35 LECLERC Christophe TEAM TSM
36 JOUEN Dorian TEAM TSM
37 DUPONT Eric CO COURONNE
38 PETREL Eric ESM GONFREVILLE L'ORCHER
Crédit Photo : Fabien Coignard