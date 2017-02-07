Deauville (14) - Souvenir Yves Libor (Elites - Non Elites)

Classement :
1 ROUSSEL Julien VC ROUEN 76
2 TROPARDY Arthur USSA PAVILLY BARENTIN
3 DELAPLACE Cédric TEAM BRICQUEBEC COTENTIN
4 LEPOITTEVIN DUBOST Simon ES TORIGNI
5 FLEURY Damien AC BAYEUX
6 MARCHAND Teddy ES LIVAROT
7 ANSARD Anthony AC BAYEUX
8 TABURET Mathieu CA EVRON
9 BRAMOULLE Gérard VC CANTON DES PIEUX
10 VERGER Simon TEAM BRICQUEBEC COTENTIN
11 MARTIN Arnaud UC IFS-HEROUVILLE
12 BULOT Steve EC SAINT VIGORIENNE
13 POTTIER Damien VC FERTE MACE
14 ORIN Jean Louis UC TILLY VAL DE SEULLES
15 MARIE Judicaël VC PACEEN
16 PICANT Wilfried US MAULE CYCLISME
17 PIERRE Alexis VC PAYS DE LOUDEAC
18 DUVAL Pierre Jean VC FALAISIEN
19 CHOPART Dimitri VC AVRANCHES
20 BOUFFAY Pierre AC MONTIVILLIERS
21 UDRY Cyrille US MAULE CYCLISME
22 TRUPTIL Hervé TEAM TSM
23 MENARD Vincent VC SAULCEEN ELBEUF LES T.V.O
24 CARDON Dany UC VALLEE DE LA RISLE
25 LEBARILLIER Yohann VC TROUVILLE DEAUVILLE
26 SPIEWAK Steven USSA PAVILLY BARENTIN
27 JOUEN Fabrice TEAM TSM
28 PIGNE Adrien USSA PAVILLY BARENTIN
29 HAGUE Sébastien VC FECAMP
30 HESLOUIS Sylvain CC GACEEN
31 COURTEILLE Patrick VC FERTE MACE
32 GUILLOUX Stéphane TEAM TSM
33 LEMIERE Christophe BOLBEC VTT
34 LAURENT Gérard UC BRICQUEBEC
35 GUILLER Sébastien USSA PAVILLY BARENTIN
Photo Archive : Matthias Chvt