Coupe du Monde à Cali : Élise Delzenne est sélectionnée

Titulaires sélectionnés :

BERTHON Laurie VC St Julien en Genevois Rhone Alpes

BORRAS Marion US Pontcharra

DELZENNE Elise Pédale Madeleinoise

DEMAY Coralie Véloce Vannetais

GROS Mathilde US Creteil

PAIN Mélissandre US Creteil

CONORD Charlie SC Olympique de Dijon

DENIS Thomas Vendée U

EDELIN Benjamin US Creteil

GAREL Adrien VCP Loudéac

KNEISKY Morgan EC Armée de Terre

LAFARGUE Quentin Girondins de Bordeaux

MAITRE Florian Vendée U

PERVIS François Laval Cyclisme 53

PIJOURLET Louis

VIGIER Sebastien

Crédit Photo : Eric Charrier



