La réunion sur piste du 15 Avril prévue sur le vélodrome de Saint-Quentin a été annulé pour cause de pluie. Cette réunion compté pour le Challenge Partenaires. Une nouvelle date sera proposée. Suite au 2 annulations " 18 Mars et 15 Avril" la première manche est prévue le 6 Mai Avec du soleil si possible.