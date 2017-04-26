Sélection du Comité Nord pour la Coupe Des Hauts de France (Piste)

Coupe Des Hauts de France (Piste), se dispute Mercredi 10 Mai 2017 sur le vélodrome Jacques Anquetil à Saint Omer. Voici la sélection du comité départemental Nord pour ce rendez-vous.

Piste
Sélection du Comité Nord pour la Coupe Des Hauts de France (Piste)

SELECTION NORD

BENJAMINS :

BONNAY LUCAS VC ROUBAIX LM
L’HOTE ANTOINE VC ROUBAIX LM

REMPLACANT :

FORTE ENZO EC TOURCOING

MINIMES :

BRAY ANTOINE VC ROUBAIX LM
TRENTESAUX BAPTISTE EC TOURCOING

REMPLACANT :

BOURDEAU ADAM RO COMINOISE

CADETS:

BRACKE THEO VC ROUBAIX LM
DE MAREZ FLORIAN TEAM AVESNOIS
TORNU FLORIAN TEAM AVESNOIS

REMPLACANT :

MEERPOEL ROBINSON RO COMINOISE

FEMININES :

FOUQUET CLARISSE EC TOURCOING
BULCKAEN ESTELLE RO COMINOISE

REMPLACANTE : SAUVAGE MAELYS RO COMINOISE

ENCADREMENT : MESTACK MICHEL - ROTTHIER PATRICK - VISEE GASTON

 