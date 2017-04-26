Sélection du Comité Nord pour la Coupe Des Hauts de France (Piste)

SELECTION NORD
BENJAMINS :
BONNAY LUCAS VC ROUBAIX LM
L’HOTE ANTOINE VC ROUBAIX LM
REMPLACANT :
FORTE ENZO EC TOURCOING
MINIMES :
BRAY ANTOINE VC ROUBAIX LM
TRENTESAUX BAPTISTE EC TOURCOING
REMPLACANT :
BOURDEAU ADAM RO COMINOISE
CADETS:
BRACKE THEO VC ROUBAIX LM
DE MAREZ FLORIAN TEAM AVESNOIS
TORNU FLORIAN TEAM AVESNOIS
REMPLACANT :
MEERPOEL ROBINSON RO COMINOISE
FEMININES :
FOUQUET CLARISSE EC TOURCOING
BULCKAEN ESTELLE RO COMINOISE
REMPLACANTE : SAUVAGE MAELYS RO COMINOISE
ENCADREMENT : MESTACK MICHEL - ROTTHIER PATRICK - VISEE GASTON