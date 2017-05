A la demande de la Coordination Piste de Senlis

Vu les problèmes rencontrés pour les inscriptions du 20 Mai à Senlis."Disparition du fichier inscription sur le site de la FFC". Concernant le Championnat Régional Piste catégories Minimes et le Trophée Régional Piste catégorie Benjamins. Les engagements via Internet est Réouvert, aujourd'hui jusqu'à 2O Heures ce soir. Néanmoins il sera possible de s'engager sur place.