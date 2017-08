Chpts de France : Rémi Huens en argent

La deuxième médaille pour le comité régional des Hauts de France ! Le junior Rémi Huens (Olympique Grande-Synthe-U19 Formation) a terminé ce dimanche 13 août 2017, deuxième de l'épreuve de la poursuite individuelle lors des championnats de France sur piste, disputés sur le vélodrome de Hyères (Var).

Classement (Poursuite Individuelle Juniors) :

1 21 LECAMUS LAMBERT Florentin BRE Temps Serie: 03'26''216 Temps Finale: 03'27''324ème

2 46 HUENS Rémi HDF Temps Serie: 03'27''003 Temps Finale: 03'29''426ème

3 27 TABELLION Valentin CVL Temps Serie: 03'28''230 Temps Finale: 03'28''452ème

4 12 MEUNIER Lucas ARA Temps Serie: 03'29''486 Temps Finale: 03'32''660ème

5 69 CHEVALIER Maxime PDL Temps Serie: 03'31''086ème

6 57 HAMON Nicolas LIM Temps Serie: 03'31''609ème

7 50 GRONDIN Donavan Vincent IDF Temps Serie: 03'32''776ème

8 54 SELLIER Valentin IDF Temps Serie: 03'33''294ème

9 42 BRULE Louis HDF Temps Serie: 03'33''655ème

10 65 LOUVEL Matis NOR Temps Serie: 03'34''027ème

11 24 LAVENANT Thibault BRE Temps Serie: 03'36''234ème

12 26 LE VIGOUROUX Baptiste BRE Temps Serie: 03'36''291ème

13 61 GLAUDIN Axel NOR Temps Serie: 03'36''825ème

14 64 LESEUR Brian NOR Temps Serie: 03'38''087ème

15 71 MACE Axel PDL Temps Serie: 03'39''108ème

16 58 BOUCHET Axel MPY Temps Serie: 03'41''140ème

17 41 BACHERY Julien HDF Temps Serie: 03'42''460ème

18 38 GUEZENNEC Hugo GES Temps Serie: 03'42''604ème

19 8 DELPHIS Thomas ARA Temps Serie: 03'43''992ème

20 76 JAULGEY Thomas PRO Temps Serie: 03'48''240ème

21 34 LENTINI Oscar CAZ Temps Serie: 03'52''020ème

22 32 DEMOLLIERE Julien CAZ Temps Serie: 04'05''488.

Crédit Photo : Photo Éponine/Comité Centre Val de Loire de Cyclisme.