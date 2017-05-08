Saint Omer (62) - Coupe des Hauts De France Piste

Les Engagés :
PAS DE CALAIS
1 MARIEN Timéo B2 CC ISBERGUES-MOL
2 MEURET Léopold B2 VC SAINT OMER
3 DANEL Jérôme M2 CC ISBERGUES-MOL
4 DECROIX Joshua M2 VC SAINT OMER
5 LEROY Sullivan C2 CC ISBERGUES-MOL
6 PORQUET Maxime C1 UVC CALAIS
7 CROQUELOIS Emile C2 VC SAINT OMER
8 DELECOURT Lucie C2 VC SAINT OMER
NORD
10 L’HOTE Antoine B2 VC ROUBAIX
11 BONNAY Lucas B2 VCROUBAIX
12 BRAY Antoine M1 VC ROUBAIX
13 TRENTESAUX Baptiste M2 EC TOURCOING
14 BRACKE Théo C1 VC ROUBAIX
15 DEMAREZ Florian C2 TEAM AVENOIS
16 MEERPOOL Robinson C1 RO COMINES
17 FOUQUET Clarice M2 EC TOURCOING
19 BULCKAEN Estelle M2 RO COMINES
SOMME
20 FORBRAS Nicolas B2 AC MONTDIDIER
21 BRUNET Gabriel B2 EC ABBEVILLE
23 GOURGUECHON Matthieu M 1 AC AILLY/SOMME
24 MARECHAL Valentin M 1 EC ABBEVILLE
25 PAILLARD Baptiste C2 EC ABBEVILLE
26 RIFFLET Simon C2 AC AMIENS
27 RIFFLET Mathieu C2 AC AMIENS
28 CASPER Téa B2 AC MONTDIDIER
29 JOSSE Pauline M2 AC MONTDIDIER
AISNE
30 MONFRONT Sullivan B2 NES BOUE ETREUX
31 VAN SNICK Nathan B1 EC VALLEE L’AISNE
32 CHALOINE Vivien M2 EC CHATEAU THIERRY
33 LEROUX Allan M2 UV PINON ANIZY
34 BARSBY Julien C2 VC SAINT QUENTIN
36 BRUNET Hugo C2 VC SAINT QUENTIN
37 GUERLIN Romain C2 EC VALLEE DE L’AISNE
38 DUCHEMIN Mégane C1 VC LAON
40 JULIEN Louise M1 ESPOIR CYCLI DE OGNES