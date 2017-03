Soirée « Elles à Vélo »

Ainsi, le vélodrome ouvre ses portes aux filles et femmes pour leur plus grand plaisir et pour profiter de la piste (baptêmes de piste et prêt du matériel gratuit).

Des surprises leurs seront réservées : stand beauté/bien être, massages et accès sauna.

Les enfants sont les bienvenus dans un espace ludique avec animation draisienne et vélos.

Des cours de fitness seront proposés gratuitement sur l’aire centrale du vélodrome animés par le Stab fitness.

A noter la participation de la marraine de notre évènement : Charlotte Devolder, championne du monde cadette de BMX, championne d’Europe et grand espoir du cyclisme féminin.

Cette manifestation s’inscrit dans une politique de promotion du sport au féminin, et en particulier du cyclisme. Cette discipline restant pour l’essentiel masculine (seulement 10% des licenciés sont des femmes). Dans ce contexte, il s’agit de faire découvrir le cyclisme aux filles et aux femmes, et plus généralement de promouvoir l’égalité femmes-hommes dans le domaine sportif, lutter contre les stéréotypes et encourager leur réussite dans le cyclisme de haut niveau.

Les messieurs sont les bienvenus pour encourager les sportives.

Inscriptions et renseignements : 03 20 65 31 60 ou stab@stabvelodrome.fr

Crédit Photo : Nadine Guesnet