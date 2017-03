Présentation challenge partenaires du vélodrome de Saint Quentin

Chaque réunion se dispute sous forme d’omnium.

Le vélodrome de Saint-Quentin n’est pas une référence par son profil, et fait parfois sourire. Mais il a été le vélodrome d’entrainement de Francis MOREAU, Champion olympique de Poursuite par Equipe en 1996, Champion du Monde de Poursuite Individuelle en 1991. Mais aussi celui de Laurent ACCART, Champion du Monde Junior du Kilomètre en 1991. En 1980 un autre Axonnais, Alain Patritti chez les Pros obtenez deux médailles de Bronze en Vitesse et Courses aux Points.

Mais il a été le vélodrome d’entrainement de Francis MOREAU, Champion olympique de Poursuite par Equipe en 1996, Champion du Monde de Poursuite Individuelle en 1991. Mais aussi celui de Laurent ACCART, Champion du Monde Junior du Kilomètre en 1991. En 1980 un autre Axonnais, Alain Patritti chez les Pros obtenez deux médailles de Bronze en Vitesse et Courses aux Points.

Depuis 2010 le Challenge a révélé bon nombre de coureurs, que nous retrouvons dans toutes les sélections Alphanie Midelet en 2012 Championne de France de Poursuite, Victoire Berteau en 2016 Championne de France du Scratch, Championne de France route Avenir. Yoann Moreau, Raphaël Garez, Jordan Alvés, Vincent Pastot récent sixième sur la première manche DN3, Louis Brulé, Rémi Huens en 2016 Champion de France de Poursuite par équipe Elite alors qu’il n’était que J1 avec Corentin Ermenault qui est venu quelquefois sur l’anneau Saint-Quentinois, Axel Huens, Pierrick Haslin.

Certains de ces coureurs ont même commencé à rouler dans l’autre Challenge, celui des EDV organisé par le Comité de l’Aisne et quatre clubs de l’Aisne. Puisque nous faisons partie maintenant du même comité, la Coordination invite les coureurs Benjamins, Minimes, Cadets, Juniors et Séniors de l’ancien Comité Nord Pas de Calais à venir à Saint-Quentin et peut-être de suivre la trace de leurs prédécesseurs Axonnais