Règlement du Challenge Partenaires du Vélodrome de Saint-Quentin

Article 2 : Les catégories Benjamins, Minimes, Cadets, Juniors et Séniors, Filles et Garçons, participeront avec des vélos de route ou piste « VOIR NOTA ». Avec l’espoir de voir nos coureurs revenir sur le vélodrome avec un vélo de piste, afin de pouvoir de disputer des compétitions nationales.

Article 3 : Les coureurs licenciés au titre d’une licence française ou UCI, sont autorisés à participer aux réunions. Pour chaque catégorie il ne sera fait qu’un seul classement par réunion. « OMNIUM ». A chaque réunion, les épreuves seront sans prix, mais une dotation en fin d’année récompensera les lauréats.

Article 4 : Tous les clubs adhérant à la coordination, peuvent organiser une ou plusieurs réunions sur le vélodrome de St-Quentin.

Les engagements se feront auprès du club organisateur.

Les DO seront rédigés par la coordination piste.

Toute l’organisation sera à la charge de la coordination et des clubs organisateurs.

Pour permettre de mettre en place les épreuves, le club organisateur s’engage à remettre auprès de la coordination la liste des engagés le jeudi soir.

Article 5 : A la fin de chaque réunion, une cérémonie protocolaire sera organisée pour remettre un bouquet au premier de chaque catégorie.

Lors de la dernière réunion les lauréats seront récompensés. Ne seront récompensés que les coureurs présents.

Dotation totale 740 EUROS.

Benjamins. Lots

Minimes garçon. 10 prix. 25, 20, 15, 10, 10, 10, 10, 10, 5, 5. (120 euros)

Minimes dame. 5 prix. 25, 20, 15, 10, 10. (80 euros)

Cadets garçon. 15 prix. 35, 25, 20, 15, 15, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 5, 5, 5, 5. (190 euros)

Cadettes dame. 5 prix. 35, 25, 15, 10, 10. (95 euros)

Juniors homme 5 prix. 35, 25, 15, 10, 10, 5, 5. (105 euros)

Juniors dame. 3 prix. 30, 20, 10. (60 euros)

Séniors dame. 3 prix. 20, 15, 10. (45 euros)

Séniors homme. 3 prix. 20, 15, 10. (45 euros)

Article 6 : Les réunions seront organisées le samedi après-midi ou dimanche après-midi.

En cas de pluie, la décision d’annuler la réunion sera prise à 10 HEURES DU MATIN précise. 3 dates de replis seront retenues au calendrier pour faire face aux annulations. « Septembre et Octobre »

En cas de pluie lors de la réunion, il faudra un minimum de 2 épreuves par catégorie, pour finaliser le classement.

Si en fin de saison, pour des raisons climatiques toutes les réunions ne sont pas disputées, le challenge sera arrêté suivant les réunions organisées.

Article 7 : Chaque réunion se composera de 3 EPREUVES. (OMNIUM)

Vitesse, Elimination, Course aux points, Poursuite, Start sprint, Elimination à la danoise, Keirin etc.

L’organisateur se réserve le droit de modifier le déroulement des épreuves en cas d’une forte affluence, afin de permettre de terminer la réunion dans un délai acceptable, en particulier sur les épreuves de vitesse et de poursuite.

Chaque épreuves, donnera un classement en point, « Premier =1pt, deuxième=2pt, etc. »

Le classement se fera en totalisant les pts des 3 épreuves. Le coureur totalisant le minimum de point est déclaré vainqueur.

En cas d’égalité il sera pris en compte le nombre de victoires, ensuite de deuxième place lors de la réunion, ensuite de troisième place, ensuite de quatrième place et ainsi de suite.

Date des réunions.

- 18 Mars B, M & C. Junior et Senior Fille et Garçon EC Vallée de l’Aisne.

- 15 Avril B, M & C. Junior et Senior Fille et Garçon EC Ognes.

- 10 Juin B, M & C. Junior et Senior Fille et garçon VC Amateur Saint-Quentin.

- 16 Septembre B, M & C. Junior et Senior Fille et garçon EC Château-Thiérry.

Date de repli.

- 23 SEPTEMBRE

- 29 SEPTEMBRE

- 7 OCTOBRE.

Article 8 : Classement final du

CHALLENGE PARTENAIRES DU VELODROME DE SAINT- QUENTIN.

Le classement final se fera par l’addition des points obtenus lors des réunions. (Article 9). Celui ayant le plus de point sera déclaré vainqueur. En cas d’égalité pour le classement, sera déclaré vainqueur le coureur ayant le plus grand nombre de victoires, ou de deuxièmes places lors de TOUTES LES REUNIONS.

Idem pour toutes les autres places en cas d’égalité.

Article 9 :

A l’issue de la réunion il sera attribué des points pour le classement final du challenge, 10 pts au 1er, 8 pts au 2ème, 7 pts au 3ème, 6pts au 4ème, 5pts au 5ème, 4pts au 6ème, 3pts au 7ème, 2pts au 8ème et 1pt aux autres participants.

Pour tout coureur honorant une sélection, Aisne, Picardie ou France, il lui sera attribué le même nombre de points qu’il aura acquis lors de la précédente réunion.

Cet avantage sera accordé UNE SEULE FOIS seulement.

Pour la première réunion, il lui sera attribué les points de la seconde réunion.

Pour encourager l’assiduité il sera attribué 5 pts par présence à la réunion. Ces points seront rajoutés aux points acquis à l’issue de la réunion, et sera donc comptabilisés pour le classement du Challenge Partenaires.

En cas d’annulation d’une réunion il sera attribué les 5 POINTS D’ASSIDUITE SI LE COUREUR ETAIT INSCRIT SUR LA LISTE DES ENGAGES SUR LE SITE FFC.

Article 10 : La coordination de la piste sera chargée de tenir à jour le challenge et de le faire paraitre sur le blog du Comité de l’Aisne et auprès des journaux.

En cas de litige, seul les représentants des 4 Clubs Organisateur et le Président de la Coordination de la piste seront compétents.

Le responsable de la Commission d’arbitrage du Comité de l’Aisne devra désigner le collège des commissaires, Président de Jury et de ses assesseurs, sans aucune gratification.

NOTA.. Les 2 dernières réunions du Challenge se feront avec vélo de PISTE, pour les Juniors et Séniors.