Graines de Pistards Cofidis : 4ème Manche (Minimes)

Baptiste Trentesaux aura été au dessus du lot lors de cette édition 2016/2017 en remportant l'omnium qui consacre le meilleur compétiteur du Challenge Graines de Pistards de sa catégorie. Il n'aura pas été le seul a démontrer son potentiel sur l'anneau roubaisien durant cet hiver,en effet la hiérarchie est en train de s'établir avec un Matthieu Gourguechon opiniâtre ou encore Jules Zolopa entre autre.

La journée commence avec la finale du 1500m, Baptiste Trentesaux ne fait pas de détail en réalisant le meilleur temps en 1'54''027 laissant à Matthieu Gourguechon la seconde marche et la troisième à Jérôme Danel tandis que chez les cadettes en finale du 2000m Marina Brousse en 2'02''461 gagne sa finale devant Amandine Giolda.

L'éliminatoire sera une nouvelle fois une victoire pour Matthieu Gourguechon et l'inévitable Baptiste dans leur série. Pour terminer la journée la Tempo Race courue en deux séries va voir la victoire de Baptiste Trentesaux devant Alexandre Grignon et Arthur Kandissounou alors que Marina Brousse, éblouissante,va mater au final Matthieu Gourguechon et Adam Bourdeau, une demoiselle que l'on reverra bientôt sur route.

Au classement de l'Omnium Baptiste Trentesaux endosse le maillot ''Graine de Pistards'' devant Matthieu Gourguechon et Marina Brousse.

Classement Elimination Course 1 :

1 GOURGUECHON MATTHIEU AC AILLY SUR SOMME

2 BROUSSE MARINA CSM VILLENEUVE LA GARENNE

3 COLAUT LILIAN EC TOURCOING

4 DEMONTREUILLE MATHILDE SC VAL D'ARRE

5 THIERY MATHIEU MINIME

6 ZOLOPA JULES VC BAVAY

7 ORDON NABIL 0

8 BOURDEAU ADAM ROUE D'OR COMINOISE

9 LALLEMANT LARA CSM VILLENEUVE LA GARENNE

10 FOUQUET CLARICE EC TOURCOING

11 TRUFFAUT BAPTISTE UC TILLY VAL DE SEULLES

12 FLAMENT ARTHUR VELO CLUB UNION HALLUINOISE

13 SAUVAGE MAELYS ROUE D'O COMINOISE

Classement Elimination Course 2 :

1 TRENTESAUX BAPTISTE EC TOURCOING

2 GRIGNON ALEXANDRE 0

3 DUHOT VALENTIN RVSP-BURY

4 KANDISSOUNON ARTHUR ENTENTE CYCLISTE D'AULNAY

5 ORDON YANIS 0

6 RODRIGUEZ DA SILVA MATHEO ZANNATA-GALLOO CYCLINGTEAM MENEN VZW

7 DANEL JÉRÔME CLUB CYCLISTE ISBERGUES MOLINGHEM

8 BULCKAEN ESTELLE RO COMINOIS

9 DERIAUX PACOME EC VERNOUILLET VT

10 GIOLDA AMANDINE CLUB CYCLISTE MANQUEVILLE LILLERS

11 BAUDIN LOUIS VCT TERGNIER

12 MEERPOEL MARIE ROUE D'OR COMINOISE

13 JULIEN LOUISE EC OGNES

Classement Poursuite finale :

1 TRENTESAUX BAPTISTE EC TOURCOING 01:54,027

2 GOURGUECHON MATTHIEU AC AILLY SUR SOMME 02:08,889

3 DANEL JÉRÔME CLUB CYCLISTE ISBERGUES MOLINGHEM 02:03,606

4 RODRIGUEZ DA SILVA MATHEO ZANNATA-GALLOO CYCLINGTEAM MENEN VZW 02:15,482

Classement Poursuite finale Cadettes :

1 BROUSSE MARINA CSM VILLENEUVE LA GARENNE 02:02,461

2 GIOLDA AMANDINE CLUB CYCLISTE MANQUEVILLE LILLERS 02:20,580