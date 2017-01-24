Roubaix (59) - Trophée des Hauts de France (Minimes)

Classement Omnium :
1 TRENTESEAUX BAPTISTE EC TOURCOING
2 GOURGUECHON MATHIEU AC AILLY/SOMME
3 COLAUT LILIAN EC TOURCOING
4 CHALOINE VIVIEN EC CHÂTEAU THIERRY
5 BOURDEAU ADAM RO COMINOISE
6 ZOLOPA JULES VC BAVAY
7 FOUQUET CLARISSE EC TOURCOING
8 PINCHON TOM ESC FERRIERES LA GRANDE
9 BULCKAEN ESTELLE RO COMINOISE
10 PINCHON MATTEO ESC FERRIERES LA GRANDE
11 THIERY MATHIEU EC OGNES
12 FLAMENT ARTHUR VCU HALLUIN
13 SAUVAGE MAELYS RO COMINOISE
14 FEAU MATHYS EC CHÂTEAU THIERRY
15 MEERPOEL MARIE RO COMINOISE
16 JULIEN LOUISE EC OGNES
Classement Général Final :
1 TRENTESEAUX BAPTISTE EC TOURCOING
2 GOURGUECHON MATHIEU AC AILLY/SOMME
3 CHALOINE VIVIEN EC CHÂTEAU THIERRY
4 COLAUT LILIAN EC TOURCOING
5 FLAMENT ARTHUR VCU HALLUIN
6 BOURDEAU ADAM RO COMINOISE
7 PINCHON TOM CSC FERRIERES LA GRANDE
8 ZOLOPA JULES TEAM AVESNOIS
9 FOUQUET CLARISSE EC TOURCOING
10 PINCHON MATTEO CSC FERRIERES LA GRANDE
11 SAUVAGE MAELYS RO COMINOISE
12 BULCKAEN ESTELLE RO COMINOISE
13 THIERY MATHIEU EC OGNES
14 MEERPOEL MARIE RO COMINOISE
15 FEAU MATHYS EC CHÂTEAU THIERRY
16 JULIEN LOUISE EC OGNES
17 DERIAUX PACOME EC VERNOUILLET
18 DELVAL CYPRIEN ESC BEAUVAIS
19 DEBRUYNE LOIK RO COMINOISE
20 FLAMENT AURELIEN CC CAMBRAI
21 COVIN KYLIAN VC ROUBAIX LM
Crédit Photo : Michel Mestack