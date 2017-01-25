Roubaix (59) - Trophée des Hauts de France (Cadets)

Classement Omnium :
1 LECHANTRE BASTIEN VC ROUBAIX LM
2 BETHENCOURT MATHIEU CSC FERRIERES LA GRANDE
3 VELDMANS ARTHUR TEAM AVESNOIS
4 DE MAREZ FLORIAN TEAM AVESNOIS
5 LAHAYE PAUL PEDALE MADELEINOISE
6 HUENS AXEL VCA ST QUENTIN
7 MEERPOEL ROBINSON RO COMINOISE
8 TORNU FLORIAN TEAM AVESNOIS
9 RIFFLET MATHIEU AC AMIENS
10 BRIL HUGO RO COMINOISE
11 AMOURETTE MAEL SC Val d'ARRE
12 RIFFLET SIMON AC AMIENS
13 DE CLERCQ KATRIJN BELGE
14 BARSBY JULIEN VCA ST QUENTIN
15 BRACKE THEO VC ROUBAIX LM
16 DEMONTREUILLE MATHILDE SC Val d'ARRE
17 TRICOT CORENTIN SC Val d'ARRE
18 UGER LEA EC CHÂTEAU THIERRY
19 DESMET THIERRY RO COMINOISE
20 GIOLDA AMANDINE CC MANQUEVILLE LILLERS
Classement Général Final :
1 LECHANTRE BASTIEN VC ROUBAIX LM
2 BETHENCOURT MATHIEU CSC FERRIERES LA GRANDE
3 DE MAREZ FLORIAN CC ARMENTIERES
4 VELDMANS ARTHUR TEAM AVESNOIS
5 HUENS AXEL VCA ST QUENTIN
6 TORNU JEROME EC WAMBRECHIES MARQUETTE
7 ZOLOPA LOUIS TEAM AVESNOIS
8 MEERPOEL ROBINSON RO COMINOISE
9 RIFFLET MATHIEU AC AMIENS
10 LAHAYE PAUL PEDALE MADELEINOISE
11 DE CLERCQ KATRIJN BELGE
12 RIFFLET SIMON AC AMIENS
13 BARSBY JULIEN VCA ST QUENTIN
14 DEMONTREUILLE MATHILDE SC VAL D'ARRE
15 BRIL HUGO RO COMINOISE
16 BRUNET HUGO VCA ST QUENTIN
17 GIOLDA AMANDINE CC MANQUEVILLE LILLERS
18 AMOURETTE MAEL SC VAL D'ARRE
19 TRICOT CORENTIN SC VAL D'ARRE
20 CROQUELOIS EMILE VC ST OMER
21 MORTECRETTE DORIAN ESC BEAUVAIS
22 UGER LEA EC CHÂTEAU THIERRY
23 DESMET THIERRY RO COMINOISE
24 BRACKE THEO VC ROUBAIX LM
25 BUGNOT THEO EC CHÂTEAU THIERRY
26 PORQUET MAXIME UVC CALAIS
27 CORDENOS CLEMENT UVC CALAIS
Crédit Photo : Michel Mestack