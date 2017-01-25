Roubaix (59) - Trophée des Hauts de France (Juniors/Seniors)

Classement Poursuite Juniors :
1 HUENS REMI O GRANDE SYNTHE 3'36"011
2 BRULE LOUIS O GRANDE SYNTHE 3'41"955
3 DUFAU AXEL O GRANDE SYNTHE 3'45"305
4 HASLIN PIERRYCK CC CAMBRAI 3'45"710
5 COLPIN THEO VC ROUBAIX LM 3'47"553
6 BACHERY JULIEN CC VILLENEUVE ST GERMAIN 3'48"483
7 DELMEULE THIBAUT EC TOURCOING 3'51"123
8 SUBTS BRYAN PEDALE MADELEINOISE 4'00"876
Classement Omnium :
1 VAN BEETHOVEN MATHIAS ESEG DOUAI
2 HUENS REMI O GRANDE SYNTHE
3 BRULE LOUIS O GRANDE SYNTHE
4 DENDIEVEL CYRIL DUNKERQUE LITORAL
5 DUFAU AXEL O GRANDE SYNTHE
6 PINSON DAMIEN VCA ST QUENTIN
7 CHALEL YACINE OC VAL D'OISE
8 VANDENBUSCHE RON CYCLING TEAM
9 VANOTTI PAUL PEDALE MADELEINOISE
10 GOUEL VALENTIN ESEG DOUAI
VAN ESLANDER FLORIAN ESEG DOUAI
COLPIN THEO VC ROUBAIX LM
BACHERY JULIEN CC VILLENEUVE ST GERMAIN
CARESMEL ALEXIS ESEG DOUAI
HUYGENS MAXIME ESEG DOUAI
DELZENNE ELISE LOTTO BELISOL
HASLIN PIERRYCK CC CAMBRAI
DENDAUW MAXENCE EC TOURCOING
SUBTS BRYAN PEDALE MADELEINOISE
JULIEN BASTIEN EC OGNES
DELMEULE THIBAUT EC TOURCOING
ROUZE ERIC COFIDIS
LEBORGNE PIERRE UVC CALAIS
WYPELIER ALEXANDRE PEDALE MADELEINOISE
CHALOINE DORIAN EC CHÂTEAU THIERRY
Classement Général Final :
1 VAN BEETHOVEN MATHIAS BELGE
2 VANOTTI PAUL PEDALE MADELEINOISE
3 BRULE LOUIS VC LAONNOIS
4 DENDIEVEL CYRIL DUNKERQUE LITORAL
5 DENDAUW MAXENCE EC TOURCOING
6 MONCOMBLE NICOLAS VC ROUBAIX LM
7 COLPIN THEO VC ROUBAIX LM
8 HASLIN PIERRYCK CC CAMBRAI
9 HUENS REMI OG SYNTHE
10 DELMEULE THIBAUT EC TOURCOING
11 FLET AXEL DUNKERQUE LITORAL
12 MARTINS VINCENT US CRETEIL
13 CHALEL YACINE OC VAL OISE
14 LUXEUIL QUENTIN ARGENTEUIL
15 GAREZ RAPHAEL DUNKERQUE LITORAL
16 BLANPAIN MAXIME SOJA SUN ESPOIR
17 DUFAU AXEL OG SYNTHE
18 PINSON DAMIEN VCA ST QUENTIN
19 DERIAUX FLORIAN RAISMES PETITE FORET
20 MAFFEIS DANY CC NOGENT
21 VANDENBUSSCHE RON CYCLING TEAM
22 RIEBEL MATHIEU VCA BOURGET
23 TRONET QUENTIN UVC CALAIS
24 JULIEN BASTIEN EC OGNES
25 GOUEL VALENTIN ESEG DOUAI
26 DELZENNE ELISE PEDALE MADELEINOISE
27 BEHAGUE REMI EC WAMBRECHIES
28 VAN ESLANDER FLORIAN ESEG DOUAI
29 DEHAENE THOMAS EC TOURCOING
30 BACHERY JULIEN CC VILLENEUVE ST GER
31 THAULEZ SOREN EC TOURCOING
32 MENARD FREDERIC USPRC IDF
33 LEBON CYRIL VCA ST QUENTIN
34 TRZEBOWSKI MARC ANTOINE VC ROUBAIX LM
35 CARESMEL ALEXIS ESEG DOUAI
36 TAHIR ZINEDINE PARIS
37 SKRZYPEK DOMINIQUE US BIETTE GAUCHY
38 HUYGENS MAXIME ESEG DOUAI
39 WYPELIER ALEXANDRE PEDALE MADELEINOISE
40 LIGIEZ LAURENT ES STAINS
41 BACQUET THIBAUT UVC CALAIS
42 ROUZE ERIC COFIDIS
43 DAUCHY FLORIAN VTT ST AMAND
44 MARTOS LOUIS VC ROUBAIX LM
45 DESITER ANTHONY UVC CALAIS
46 ALVES JORDAN EC TOURCOING
47 CHALOINE DORIAN EC CHÂTEAU THIERRY
48 SUBTS BRIEUC PEDALE MADELEINOISE
49 TUTOBENE VINCENT CSC FERRIERE
50 SPECENIER REMI VC ROUBAIX LM
51 FAY MAXIME UVC CALAIS
52 BACON THOMAS VCA BOURGET
53 LEBORGNE PIERRE UVC CALAIS
54 OURY NICOLAS NANTES
55 MARCELLUS TED US CRETEIL
56 GREGOIRE JORDAN VCA BOURGET
Crédit Photo : Michel Mestack