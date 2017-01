Roubaix (59) - Trophée des Hauts de France (Juniors/Seniors)

La quatrième et dernière manche du Trophée des Hauts de France (Juniors/Seniors) s’est déroulée ce Dimanche 22 Janvier 2017 au vélodrome couvert de Roubaix. Mathias Van Beethoven remporte la dernière manche devant Rémi Huens.

Classement Poursuite Juniors :

1 HUENS REMI O GRANDE SYNTHE 3'36"011

2 BRULE LOUIS O GRANDE SYNTHE 3'41"955

3 DUFAU AXEL O GRANDE SYNTHE 3'45"305

4 HASLIN PIERRYCK CC CAMBRAI 3'45"710

5 COLPIN THEO VC ROUBAIX LM 3'47"553

6 BACHERY JULIEN CC VILLENEUVE ST GERMAIN 3'48"483

7 DELMEULE THIBAUT EC TOURCOING 3'51"123

8 SUBTS BRYAN PEDALE MADELEINOISE 4'00"876

Classement Omnium :

1 VAN BEETHOVEN MATHIAS ESEG DOUAI

2 HUENS REMI O GRANDE SYNTHE

3 BRULE LOUIS O GRANDE SYNTHE

4 DENDIEVEL CYRIL DUNKERQUE LITORAL

5 DUFAU AXEL O GRANDE SYNTHE

6 PINSON DAMIEN VCA ST QUENTIN

7 CHALEL YACINE OC VAL D'OISE

8 VANDENBUSCHE RON CYCLING TEAM

9 VANOTTI PAUL PEDALE MADELEINOISE

10 GOUEL VALENTIN ESEG DOUAI

VAN ESLANDER FLORIAN ESEG DOUAI

COLPIN THEO VC ROUBAIX LM

BACHERY JULIEN CC VILLENEUVE ST GERMAIN

CARESMEL ALEXIS ESEG DOUAI

HUYGENS MAXIME ESEG DOUAI

DELZENNE ELISE LOTTO BELISOL

HASLIN PIERRYCK CC CAMBRAI

DENDAUW MAXENCE EC TOURCOING

SUBTS BRYAN PEDALE MADELEINOISE

JULIEN BASTIEN EC OGNES

DELMEULE THIBAUT EC TOURCOING

ROUZE ERIC COFIDIS

LEBORGNE PIERRE UVC CALAIS

WYPELIER ALEXANDRE PEDALE MADELEINOISE

CHALOINE DORIAN EC CHÂTEAU THIERRY

Classement Général Final :

1 VAN BEETHOVEN MATHIAS BELGE

2 VANOTTI PAUL PEDALE MADELEINOISE

3 BRULE LOUIS VC LAONNOIS

4 DENDIEVEL CYRIL DUNKERQUE LITORAL

5 DENDAUW MAXENCE EC TOURCOING

6 MONCOMBLE NICOLAS VC ROUBAIX LM

7 COLPIN THEO VC ROUBAIX LM

8 HASLIN PIERRYCK CC CAMBRAI

9 HUENS REMI OG SYNTHE

10 DELMEULE THIBAUT EC TOURCOING

11 FLET AXEL DUNKERQUE LITORAL

12 MARTINS VINCENT US CRETEIL

13 CHALEL YACINE OC VAL OISE

14 LUXEUIL QUENTIN ARGENTEUIL

15 GAREZ RAPHAEL DUNKERQUE LITORAL

16 BLANPAIN MAXIME SOJA SUN ESPOIR

17 DUFAU AXEL OG SYNTHE

18 PINSON DAMIEN VCA ST QUENTIN

19 DERIAUX FLORIAN RAISMES PETITE FORET

20 MAFFEIS DANY CC NOGENT

21 VANDENBUSSCHE RON CYCLING TEAM

22 RIEBEL MATHIEU VCA BOURGET

23 TRONET QUENTIN UVC CALAIS

24 JULIEN BASTIEN EC OGNES

25 GOUEL VALENTIN ESEG DOUAI

26 DELZENNE ELISE PEDALE MADELEINOISE

27 BEHAGUE REMI EC WAMBRECHIES

28 VAN ESLANDER FLORIAN ESEG DOUAI

29 DEHAENE THOMAS EC TOURCOING

30 BACHERY JULIEN CC VILLENEUVE ST GER

31 THAULEZ SOREN EC TOURCOING

32 MENARD FREDERIC USPRC IDF

33 LEBON CYRIL VCA ST QUENTIN

34 TRZEBOWSKI MARC ANTOINE VC ROUBAIX LM

35 CARESMEL ALEXIS ESEG DOUAI

36 TAHIR ZINEDINE PARIS

37 SKRZYPEK DOMINIQUE US BIETTE GAUCHY

38 HUYGENS MAXIME ESEG DOUAI

39 WYPELIER ALEXANDRE PEDALE MADELEINOISE

40 LIGIEZ LAURENT ES STAINS

41 BACQUET THIBAUT UVC CALAIS

42 ROUZE ERIC COFIDIS

43 DAUCHY FLORIAN VTT ST AMAND

44 MARTOS LOUIS VC ROUBAIX LM

45 DESITER ANTHONY UVC CALAIS

46 ALVES JORDAN EC TOURCOING

47 CHALOINE DORIAN EC CHÂTEAU THIERRY

48 SUBTS BRIEUC PEDALE MADELEINOISE

49 TUTOBENE VINCENT CSC FERRIERE

50 SPECENIER REMI VC ROUBAIX LM

51 FAY MAXIME UVC CALAIS

52 BACON THOMAS VCA BOURGET

53 LEBORGNE PIERRE UVC CALAIS

54 OURY NICOLAS NANTES

55 MARCELLUS TED US CRETEIL

56 GREGOIRE JORDAN VCA BOURGET

Crédit Photo : Michel Mestack