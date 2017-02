Graines de Pistards Cofidis : 5ème Manche (Minimes)

Pour cette ultime journée les Minimes-Cadettes et les Minimes garçons se rencontraient sur deux épreuves. Tout d'abord la Tempo Race en deux séries sur quinze tours était au menu, la première série Nabil Ordon va l'emporter devant Adam Bourdeau et Marina Brousse.

la seconde série, pas de surprise Baptiste Trentesaux va caracoler en tête du classement avec une résistance de Jérôme Danel et Arthur Kandissounon. La Course aux points allait désigner le vainqueur après l'ultime épreuve avec les finales de classement, pour le podium Baptiste Trentesaux va dominer son sujet en dominant son sujet laissant que des miettes au duo Gourguechon-Brousse. Le classement pour la 7e place va permettre à Alexandre Grignon d'enlever cette petite finale devant son équipier Nabil Ordon et Clarice Fouquet que l'on aimera à revoir sur piste.

Classement Tempo Race Course 1 :

1 ORDON NABIL 0

2 BOURDEAU ADAM ROUE D'OR COMINOISE

3 BROUSSE MARINA CSM VILLENEUVE LA GARENNE

4 GOURGUECHON MATTHIEU AC AILLY SUR SOMME

5 BRAIL Mathys EC VERNOUILLET VT

6 COLAUT LILIAN EC TOURCOING

7 DEMONTREUILLE MATHILDE SC VAL D'ARRE

8 ZOLOPA JULES VC BAVAY

9 TRUFFAUT BAPTISTE UC TILLY VAL DE SEULLES

10 FOUQUET CLARICE EC TOURCOING

11 LALLEMANT LARA CSM VILLENEUVE LA GARENNE

12 SAUVAGE MAELYS ROUE D'O COMINOISE

Classement Tempo Race Course 1 :

1 TRENTESAUX BAPTISTE EC TOURCOING

2 DANEL JÉRÔME CLUB CYCLISTE ISBERGUES MOLINGHEM

3 KANDISSOUNON ARTHUR ENTENTE CYCLISTE D'AULNAY

4 DERIAUX PACOME EC VERNOUILLET VT

5 GRIGNON ALEXANDRE 0

6 GIOLDA AMANDINE CLUB CYCLISTE MANQUEVILLE LILLERS

7 RODRIGUEZ DA SILVA MATHEO ZANNATA-GALLOO CYCLINGTEAM MENEN VZW

8 THIERY MATHIEU EC OGNES

9 ORDON YANIS 0

10 MEERPOEL MARIE ROUE D'OR COMINOISE

11 BAUDIN LOUIS VCT TERGNIER

12 DEBRUYNE LOIC ROUE D'OR COMINOISE

13 JULIEN LOUISE EC OGNES

Course aux points Minime

Finale

1 TRENTESAUX BAPTISTE EC TOURCOING

2 GOURGUECHON MATTHIEU AC AILLY SUR SOMME

3 BROUSSE MARINA CSM VILLENEUVE LA GARENNE

4 BRAIL Mathys EC VERNOUILLET VT

5 RODRIGUEZ DA SILVA MATHEO ZANNATA-GALLOO CYCLINGTEAM MENEN VZW

6 COLAUT LILIAN EC TOURCOING

7 DANEL JÉRÔME CLUB CYCLISTE ISBERGUES MOLINGHEM 1

8 DERIAUX PACOME EC VERNOUILLET VT

9 BOURDEAU ADAM ROUE D'OR COMINOISE

10 KANDISSOUNON ARTHUR ENTENTE CYCLISTE D'AULNAY

11 LALLEMANT LARA CSM VILLENEUVE LA GARENNE

12 ZOLOPA JULES VC BAVAY

13 BAUDIN LOUIS VCT TERGNIER

Petite finale

1 GRIGNON ALEXANDRE

2 ORDON NABIL 0

3 FOUQUET CLARICE EC TOURCOING

4 DEMONTREUILLE MATHILDE SC VAL D'ARRE

5 GIOLDA AMANDINE CLUB CYCLISTE MANQUEVILLE LILLERS

6 TRUFFAUT BAPTISTE UC TILLY VAL DE SEULLES

7 THIERY MATHIEU EC OGNES

8 ORDON YANIS 0

9 GIOLDA AMANDINE CLUB CYCLISTE MANQUEVILLE LILLERS

10 SAUVAGE MAELYS ROUE D'O COMINOISE

11 MEERPOEL MARIE ROUE D'OR COMINOISE

12 DEBRUYNE LOIC ROUE D'OR COMINOISE

13 JULIEN LOUISE EC OGNES

Classement Scratch Course 1 :

1 TRENTESAUX BAPTISTE EC TOURCOING

2 ZOLOPA JULES VC BAVAY

3 RODRIGUEZ DA SILVA MATHEO ZANNATA-GALLOO CYCLINGTEAM MENEN VZW

4 KANDISSOUNON ARTHUR ENTENTE CYCLISTE D'AULNAY

5 BOURDEAU ADAM ROUE D'OR COMINOISE

6 FLAMENT ARTHUR VELO CLUB UNION HALLUINOISE

7 THIERY MATHIEU EC OGNES

8 DERIAUX PACOME EC VERNOUILLET VT

9 BAUDIN LOUIS VCT TERGNIER

10 FOUQUET CLARICE EC TOURCOING

11 TRUFFAUT BAPTISTE UC TILLY VAL DE SEULLES

12 GIOLDA AMANDINE CLUB CYCLISTE MANQUEVILLE LILLERS

13 JULIEN LOUISE EC OGNES

Classement Scratch Course 2 :

1 BROUSSE MARINA CSM VILLENEUVE LA GARENNE

2 GOURGUECHON MATTHIEU AC AILLY SUR SOMME

3 DANEL JÉRÔME CLUB CYCLISTE ISBERGUES MOLINGHEM

4 PRESTIANNI SACHA SPORTCLUB VELOCIPEDIQUE MARCHOVELETTE

5 BRAIL Mathys EC VERNOUILLET VT

6 LALLEMANT LARA CSM VILLENEUVE LA GARENNE

7 SAUVAGE MAELYS ROUE D'O COMINOISE

8 COLAUT LILIAN EC TOURCOING

9 MEERPOEL MARIE ROUE D'OR COMINOISE

10 DEBRUYNE LOIC ROUE D'OR COMINOISE

Classement 1500M DA

1 TRENTESAUX BAPTISTE EC TOURCOING 01:56,190

2 GOURGUECHON MATTHIEU AC AILLY SUR SOMME 02:07,875

3 BROUSSE MARINA CSM VILLENEUVE LA GARENNE 02:09,755

4 DANEL JÉRÔME CLUB CYCLISTE ISBERGUES MOLINGHEM 02:11,327

5 RODRIGUEZ DA SILVA MATHEO ZANNATA-GALLOO CYCLINGTEAM MENEN VZW 02:12,523

6 KANDISSOUNON ARTHUR ENTENTE CYCLISTE D'AULNAY 02:12,757

7 ZOLOPA JULES VC BAVAY 02:13,072

8 BOURDEAU ADAM ROUE D'OR COMINOISE 02:13,998

9 COLAUT LILIAN EC TOURCOING 02:15,743

10 FLAMENT ARTHUR VELO CLUB UNION HALLUINOISE 02:16,196

11 FOUQUET CLARICE EC TOURCOING 02:17,452

12 LALLEMANT LARA CSM VILLENEUVE LA GARENNE 02:17,676

13 PRESTIANNI SACHA SPORTCLUB VELOCIPEDIQUE MARCHOVELETTE 02:18,861

14 GIOLDA AMANDINE CLUB CYCLISTE MANQUEVILLE LILLERS 02:19,079

15 BRAIL Mathys EC VERNOUILLET VT 02:20,044

16 BAUDIN LOUIS VCT TERGNIER 02:20,940

17 THIERY MATHIEU EC OGNES 02:20,973

18 TRUFFAUT BAPTISTE UC TILLY VAL DE SEULLES 02:21,442

19 DERIAUX PACOME EC VERNOUILLET VT 02:23,820

20 MEERPOEL MARIE ROUE D'OR COMINOISE 02:34,160

21 JULIEN LOUISE EC OGNES 02:34,642

22 SAUVAGE MAELYS ROUE D'O COMINOISE 02:36,050

23 DEBRUYNE LOIC ROUE D'OR COMINOISE 02:37,900

MINIMES Poursuite finale

1 TRENTESAUX BAPTISTE EC TOURCOING 01:54,027

2 GOURGUECHON MATTHIEU AC AILLY SUR SOMME 02:08,889

3 DANEL JÉRÔME CLUB CYCLISTE ISBERGUES MOLINGHEM 02:03,606

4 RODRIGUEZ DA SILVA MATHEO ZANNATA-GALLOO CYCLINGTEAM MENEN VZW 02:15,482

CADETTES Poursuite final

1 BROUSSE MARINA CSM VILLENEUVE LA GARENNE 02:02,461

2 GIOLDA AMANDINE CLUB CYCLISTE MANQUEVILLE LILLERS 02:20,580

Classement Complet : ICI