Graines de Pistards Cofidis : 5ème Manche (Minimes)

la seconde série, pas de surprise Baptiste Trentesaux va caracoler en tête du classement avec une résistance de Jérôme Danel et Arthur Kandissounon. La Course aux points allait désigner le vainqueur après l'ultime épreuve avec les finales de classement, pour le podium Baptiste Trentesaux va dominer son sujet en dominant son sujet laissant que des miettes au duo Gourguechon-Brousse. Le classement pour la 7e place va permettre à Alexandre Grignon d'enlever cette petite finale devant son équipier Nabil Ordon et Clarice Fouquet que l'on aimera à revoir sur piste.
Classement Tempo Race Course 1 :
1 ORDON NABIL 0
2 BOURDEAU ADAM ROUE D'OR COMINOISE
3 BROUSSE MARINA CSM VILLENEUVE LA GARENNE
4 GOURGUECHON MATTHIEU AC AILLY SUR SOMME
5 BRAIL Mathys EC VERNOUILLET VT
6 COLAUT LILIAN EC TOURCOING
7 DEMONTREUILLE MATHILDE SC VAL D'ARRE
8 ZOLOPA JULES VC BAVAY
9 TRUFFAUT BAPTISTE UC TILLY VAL DE SEULLES
10 FOUQUET CLARICE EC TOURCOING
11 LALLEMANT LARA CSM VILLENEUVE LA GARENNE
12 SAUVAGE MAELYS ROUE D'O COMINOISE
Classement Tempo Race Course 1 :
1 TRENTESAUX BAPTISTE EC TOURCOING
2 DANEL JÉRÔME CLUB CYCLISTE ISBERGUES MOLINGHEM
3 KANDISSOUNON ARTHUR ENTENTE CYCLISTE D'AULNAY
4 DERIAUX PACOME EC VERNOUILLET VT
5 GRIGNON ALEXANDRE 0
6 GIOLDA AMANDINE CLUB CYCLISTE MANQUEVILLE LILLERS
7 RODRIGUEZ DA SILVA MATHEO ZANNATA-GALLOO CYCLINGTEAM MENEN VZW
8 THIERY MATHIEU EC OGNES
9 ORDON YANIS 0
10 MEERPOEL MARIE ROUE D'OR COMINOISE
11 BAUDIN LOUIS VCT TERGNIER
12 DEBRUYNE LOIC ROUE D'OR COMINOISE
13 JULIEN LOUISE EC OGNES
Course aux points Minime
Finale
1 TRENTESAUX BAPTISTE EC TOURCOING
2 GOURGUECHON MATTHIEU AC AILLY SUR SOMME
3 BROUSSE MARINA CSM VILLENEUVE LA GARENNE
4 BRAIL Mathys EC VERNOUILLET VT
5 RODRIGUEZ DA SILVA MATHEO ZANNATA-GALLOO CYCLINGTEAM MENEN VZW
6 COLAUT LILIAN EC TOURCOING
7 DANEL JÉRÔME CLUB CYCLISTE ISBERGUES MOLINGHEM 1
8 DERIAUX PACOME EC VERNOUILLET VT
9 BOURDEAU ADAM ROUE D'OR COMINOISE
10 KANDISSOUNON ARTHUR ENTENTE CYCLISTE D'AULNAY
11 LALLEMANT LARA CSM VILLENEUVE LA GARENNE
12 ZOLOPA JULES VC BAVAY
13 BAUDIN LOUIS VCT TERGNIER
Petite finale
1 GRIGNON ALEXANDRE
2 ORDON NABIL 0
3 FOUQUET CLARICE EC TOURCOING
4 DEMONTREUILLE MATHILDE SC VAL D'ARRE
5 GIOLDA AMANDINE CLUB CYCLISTE MANQUEVILLE LILLERS
6 TRUFFAUT BAPTISTE UC TILLY VAL DE SEULLES
7 THIERY MATHIEU EC OGNES
8 ORDON YANIS 0
9 GIOLDA AMANDINE CLUB CYCLISTE MANQUEVILLE LILLERS
10 SAUVAGE MAELYS ROUE D'O COMINOISE
11 MEERPOEL MARIE ROUE D'OR COMINOISE
12 DEBRUYNE LOIC ROUE D'OR COMINOISE
13 JULIEN LOUISE EC OGNES
Classement Scratch Course 1 :
1 TRENTESAUX BAPTISTE EC TOURCOING
2 ZOLOPA JULES VC BAVAY
3 RODRIGUEZ DA SILVA MATHEO ZANNATA-GALLOO CYCLINGTEAM MENEN VZW
4 KANDISSOUNON ARTHUR ENTENTE CYCLISTE D'AULNAY
5 BOURDEAU ADAM ROUE D'OR COMINOISE
6 FLAMENT ARTHUR VELO CLUB UNION HALLUINOISE
7 THIERY MATHIEU EC OGNES
8 DERIAUX PACOME EC VERNOUILLET VT
9 BAUDIN LOUIS VCT TERGNIER
10 FOUQUET CLARICE EC TOURCOING
11 TRUFFAUT BAPTISTE UC TILLY VAL DE SEULLES
12 GIOLDA AMANDINE CLUB CYCLISTE MANQUEVILLE LILLERS
13 JULIEN LOUISE EC OGNES
Classement Scratch Course 2 :
1 BROUSSE MARINA CSM VILLENEUVE LA GARENNE
2 GOURGUECHON MATTHIEU AC AILLY SUR SOMME
3 DANEL JÉRÔME CLUB CYCLISTE ISBERGUES MOLINGHEM
4 PRESTIANNI SACHA SPORTCLUB VELOCIPEDIQUE MARCHOVELETTE
5 BRAIL Mathys EC VERNOUILLET VT
6 LALLEMANT LARA CSM VILLENEUVE LA GARENNE
7 SAUVAGE MAELYS ROUE D'O COMINOISE
8 COLAUT LILIAN EC TOURCOING
9 MEERPOEL MARIE ROUE D'OR COMINOISE
10 DEBRUYNE LOIC ROUE D'OR COMINOISE
Classement 1500M DA
1 TRENTESAUX BAPTISTE EC TOURCOING 01:56,190
2 GOURGUECHON MATTHIEU AC AILLY SUR SOMME 02:07,875
3 BROUSSE MARINA CSM VILLENEUVE LA GARENNE 02:09,755
4 DANEL JÉRÔME CLUB CYCLISTE ISBERGUES MOLINGHEM 02:11,327
5 RODRIGUEZ DA SILVA MATHEO ZANNATA-GALLOO CYCLINGTEAM MENEN VZW 02:12,523
6 KANDISSOUNON ARTHUR ENTENTE CYCLISTE D'AULNAY 02:12,757
7 ZOLOPA JULES VC BAVAY 02:13,072
8 BOURDEAU ADAM ROUE D'OR COMINOISE 02:13,998
9 COLAUT LILIAN EC TOURCOING 02:15,743
10 FLAMENT ARTHUR VELO CLUB UNION HALLUINOISE 02:16,196
11 FOUQUET CLARICE EC TOURCOING 02:17,452
12 LALLEMANT LARA CSM VILLENEUVE LA GARENNE 02:17,676
13 PRESTIANNI SACHA SPORTCLUB VELOCIPEDIQUE MARCHOVELETTE 02:18,861
14 GIOLDA AMANDINE CLUB CYCLISTE MANQUEVILLE LILLERS 02:19,079
15 BRAIL Mathys EC VERNOUILLET VT 02:20,044
16 BAUDIN LOUIS VCT TERGNIER 02:20,940
17 THIERY MATHIEU EC OGNES 02:20,973
18 TRUFFAUT BAPTISTE UC TILLY VAL DE SEULLES 02:21,442
19 DERIAUX PACOME EC VERNOUILLET VT 02:23,820
20 MEERPOEL MARIE ROUE D'OR COMINOISE 02:34,160
21 JULIEN LOUISE EC OGNES 02:34,642
22 SAUVAGE MAELYS ROUE D'O COMINOISE 02:36,050
23 DEBRUYNE LOIC ROUE D'OR COMINOISE 02:37,900
MINIMES Poursuite finale
1 TRENTESAUX BAPTISTE EC TOURCOING 01:54,027
2 GOURGUECHON MATTHIEU AC AILLY SUR SOMME 02:08,889
3 DANEL JÉRÔME CLUB CYCLISTE ISBERGUES MOLINGHEM 02:03,606
4 RODRIGUEZ DA SILVA MATHEO ZANNATA-GALLOO CYCLINGTEAM MENEN VZW 02:15,482
CADETTES Poursuite final
1 BROUSSE MARINA CSM VILLENEUVE LA GARENNE 02:02,461
2 GIOLDA AMANDINE CLUB CYCLISTE MANQUEVILLE LILLERS 02:20,580
Classement Complet : ICI