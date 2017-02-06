Graines de Pistards Cofidis : 5ème Manche (Cadets)

Classement Madison Cadets :
1 LECHANTRE BASTIEN/HUENS AXEL
2 LEROY SULLIVAN/CASPER KENNY
3 ZOLOPA LOUIS/VELDMANS ARTHUR
4 VAUQUELIN KÉVIN / LEWANDOWSKI MARTIN
5 PAILLARD BAPTISTE/DELIMOGES ETIENNE
6 MEERPOEL ROBINSON / BÉTHENCOURT MATHIEU
7 RIFFLET MATHIEU / RIFFLET SIMON
8 CORDENOS CLEMENT / PORQUET MAXIME
Classement Kerin Cadet
Manche 1
1 BÉTHENCOURT MATHIEU FERRIÈRE LA GRANDE
2 LECHANTRE BASTIEN VC ROUBAIX
3 ZOLOPA LOUIS VC BAVAY
4 VAUQUELIN KÉVIN UC TILLY VAL DE SEULLES
5 LEROY SULLIVAN CLUB CYCLISTE D'ISBERGUES MOLINGHEM
6 DE MAREZ FLORIAN CC ARMENTIÈRES
Manche 2
1 HUENS AXEL VELO CLUB AMATEUR ST QUENTIN
2 VELDMANS ARTHUR VC BAVAY
3 MEERPOEL ROBINSON ROUE D'OR COMINOISE
4 LEWANDOWSKI MARTIN UC TILLY VAL DE SEULLES
5 CORDENOS CLEMENT UVC CALAIS
6 GUERLIN ROMAIN E.C.VALLEE DE L'AISNE
place 7 à 12
VAUQUELIN KÉVIN UC TILLY VAL DE SEULLES
LEROY SULLIVAN CLUB CYCLISTE D'ISBERGUES MOLINGHEM
DE MAREZ FLORIAN CC ARMENTIÈRES
LEWANDOWSKI MARTIN UC TILLY VAL DE SEULLES
CORDENOS CLEMENT UVC CALAIS
GUERLIN ROMAIN E.C.VALLEE DE L'AISNE
Finale
BÉTHENCOURT MATHIEU FERRIÈRE LA GRANDE
LECHANTRE BASTIEN VC ROUBAIX
ZOLOPA LOUIS VC BAVAY
HUENS AXEL VELO CLUB AMATEUR ST QUENTIN
VELDMANS ARTHUR VC BAVAY
MEERPOEL ROBINSON ROUE D'OR COMINOISE
classement Kerin CADET
1 LECHANTRE BASTIEN VC ROUBAIX
2 HUENS AXEL VELO CLUB AMATEUR ST QUENTIN
3 ZOLOPA LOUIS VC BAVAY
4 BÉTHENCOURT MATHIEU FERRIÈRE LA GRANDE
5 VELDMANS ARTHUR VC BAVAY
6 MEERPOEL ROBINSON ROUE D'OR COMINOISE
7 LEROY SULLIVAN CLUB CYCLISTE D'ISBERGUES MOLINGHEM
8 VAUQUELIN KÉVIN UC TILLY VAL DE SEULLES
9 CORDENOS CLEMENT UVC CALAIS
10 LEWANDOWSKI MARTIN UC TILLY VAL DE SEULLES
11 DE MAREZ FLORIAN CC ARMENTIÈRES
12 GUERLIN ROMAIN E.C.VALLEE DE L'AISNE
Classement Scratch Encadrement :
1 CASPER KENNY A.C.Montdidier
2 RIFFLET MATHIEU AC AMIENOISE
3 RIFFLET SIMON AC AMIENOISE
4 DELIMOGES ETIENNE AC MONTDIDIER
5 TORNU FLORIAN E C WAMBRECHIES MARQUETTE
6 LAHAYE PAUL PEDALE MADELEINOISE
7 PAILLARD BAPTISTE ETOILE CYCLISTE ABBEVILLOISE
8 AMOURETTE MAEL SC VAL D'ARRE
9 BARSBY JULIEN VELO CLUB AMATEUR ST QUENTIN
10 BRIL HUGO ROUE D'OR COMINOISE
11 PORQUET MAXIME UVC CALAIS
Classement 3000 DA
1 VAUQUELIN KÉVIN UC TILLY VAL DE SEULLES 03:47,282
2 LECHANTRE BASTIEN VC ROUBAIX 03:49,193
3 HUENS AXEL VELO CLUB AMATEUR ST QUENTIN 03:49,315
4 LAHAYE PAUL PEDALE MADELEINOISE 03:51,695
5 DE MAREZ FLORIAN CC ARMENTIÈRES 03:52,771
6 BÉTHENCOURT MATHIEU FERRIÈRE LA GRANDE 03:53,919
7 DELIMOGES ETIENNE AC MONTDIDIER 03:59,535
8 LEROY SULLIVAN CLUB CYCLISTE D'ISBERGUES MOLINGHEM 04:01,959
9 LEWANDOWSKI MARTIN UC TILLY VAL DE SEULLES 04:02,506
10 RIFFLET SIMON AC AMIENOISE 04:04,128
11 BARSBY JULIEN VELO CLUB AMATEUR ST QUENTIN 04:06,697
12 GUERLIN ROMAIN E.C.VALLEE DE L'AISNE 04:06,875
13 MEERPOEL ROBINSON ROUE D'OR COMINOISE 04:08,570
14 TORNU FLORIAN E C WAMBRECHIES MARQUETTE 04:09,931
15 CORDENOS CLEMENT UVC CALAIS 04:12,192
16 PAILLARD BAPTISTE ETOILE CYCLISTE ABBEVILLOISE 04:13,139
17 CROQUELOIS EMILE VELO CLUB DE SAINT OMER 04:16,142
18 RIFFLET MATHIEU AC AMIENOISE 04:17,419
19 AMOURETTE MAEL SC VAL D'ARRE 04:22,057
20 DESMET THIERRY ROUE D'OR COMINOISE 04:22,893
21 LECOEUR ALEXANDRE VC ROUEN-76 04:24,170
22 PORQUET MAXIME UVC CALAIS 04:26,164
23 BRIL HUGO ROUE D'OR COMINOISE 04:29,288
24 BOCQUET CODY UC TILLY VAL DE SEULLES 04:34,479
25 MORTECRETTE DORIAN ESC BEAUVAIS 04:37,550