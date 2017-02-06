Graines de Pistards Cofidis : 5ème Manche (Dames)

Vitesse par équipe
1 WYPELIER CYNTHIA PEDALE MADELEINOISE 39,702
FLAMENT AURORE PÉDALE MADELEINOISE
2 FOUQUET FLORINE ÉC TOURCOING 39,924
LAHAYE LUCIE UV ANGERIENNE
3 DA CRUZ LAURA CSM VILLENEUVE LA GARENNE 40,469
FENART OPHELIE CSM VILLENEUVE LA GARENNE
4 BROSSARD EMMANUELLE PÉDALE MADELEINOISE 40,694
DELZENNE ELISE PÉDALE MADELEINOISE
5 VANDECASTEELE MARIE PEDALE MADELEINOISE 42,115
ELSENS JEANNE PÉDALE MADELEINOISE
6 TANASI Sandra PÉDALE MADELEINOISE 43,577
MEERPOEL STPAHNIE RO COMINOISE
Kerin Dames
1 DELZENNE ELISE La Pedale Madeleinoise 1059074063
2 FLAMENT AURORE PÉDALE MADELEINOISE 1059074008
3 FENART OPHELIE CSM VILLENEUVE LA GARENNE 1292420114
4 LAHAYE LUCIE UV ANGERIENNE 2017053454
5 WYPELIER CYNTHIA PEDALE MADELEINOISE 1059074018
6 BROSSARD EMMANUELLE PÉDALE MADELEINOISE 1059074036
7 DA CRUZ LAURA CSM VILLENEUVE LA GARENNE 1292420008
8 ELSENS JEANNE La Pedale Madeleinoise 1059074025
9 MEERPOEL STPAHNIE RO COMINOISE 1059141068
10 VANDECASTEELE MARIE PEDALE MADELEINOISE 1059074048
11 FOUQUET FLORINE ÉC TOURCOING 1059128100
12 JULIEN AMANDINE EC OGNES 1902207014
13 TANASI Sandra La Pedale Madeleinoise
Course aux points Dames
1 LAHAYE LUCIE UV ANGERIENNE
2 FENART OPHELIE CSM VILLENEUVE LA GARENNE
3 FLAMENT AURORE PÉDALE MADELEINOISE
4 DA CRUZ LAURA CSM VILLENEUVE LA GARENNE
5 WYPELIER CYNTHIA PEDALE MADELEINOISE
6 FOUQUET FLORINE ÉC TOURCOING
7 ELSENS JEANNE La Pedale Madeleinoise
8 JULIEN AMANDINE EC OGNES
9 VANDECASTEELE MARIE PEDALE MADELEINOISE
10 AIECH KATLEEN US CRETEIL
500 m DA
1 FLAMENT AURORE PÉDALE MADELEINOISE 40,551
2 FOUQUET FLORINE ÉC TOURCOING 40,756
3 LAHAYE LUCIE UV ANGERIENNE 40,767
4 WYPELIER CYNTHIA PEDALE MADELEINOISE 40,930
5 FENART OPHELIE CSM VILLENEUVE LA GARENNE 41,064
6 DA CRUZ LAURA CSM VILLENEUVE LA GARENNE 41,500
7 ELSENS JEANNE La Pedale Madeleinoise 42,832
8 AIECH KATLEEN US CRETEIL 44,114
9 VANDECASTEELE MARIE PEDALE MADELEINOISE 44,860
10 JULIEN AMANDINE EC OGNES 46,622
2000 m DA
1 FLAMENT AURORE PÉDALE MADELEINOISE 02:36,331
2 FENART OPHELIE CSM VILLENEUVE LA GARENNE 02:41,430
3 DA CRUZ LAURA CSM VILLENEUVE LA GARENNE 02:43,515
4 MEERPOEL STPAHNIE RO COMINOISE 02:46,781
5 WYPELIER CYNTHIA PEDALE MADELEINOISE 02:47,652
6 BROSSARD EMMANUELLE PÉDALE MADELEINOISE 02:49,583
7 FOUQUET FLORINE ÉC TOURCOING 02:50,053
8 ELSENS JEANNE La Pedale Madeleinoise 02:55,603
9 VANDECASTEELE MARIE PEDALE MADELEINOISE 03:03,399
10 JULIEN AMANDINE EC OGNES 03:29,702
Scratch
1 FENART OPHELIE CSM VILLENEUVE LA GARENNE
2 DA CRUZ LAURA CSM VILLENEUVE LA GARENNE
3 FLAMENT AURORE PÉDALE MADELEINOISE
4 MEERPOEL STPAHNIE RO COMINOISE
5 BROSSARD EMMANUELLE PÉDALE MADELEINOISE
6 WYPELIER CYNTHIA PEDALE MADELEINOISE
7 FOUQUET FLORINE ÉC TOURCOING
8 ELSENS JEANNE La Pedale Madeleinoise
9 VANDECASTEELE MARIE PEDALE MADELEINOISE
10 JULIEN AMANDINE EC OGNES