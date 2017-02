Graines de Pistards Cofidis : 5ème Manche (Juniors)

La course aux points va être l'apanage de Pierrick Haslin après un joli match entre lui et Louis Brûle et Axel Dufau qui aura vu le retrait de Philip Heijnen et de Baptiste Gourguechon pour comportement dangereux (pas toujours facile de garder son calme !)



La vitesse par équipe verra la victoire du trio Anthony Révillon - Baptiste Gourguechon - Louis Brûlé en 50''763 devant Pierrick Haslin - Philip Heijnen - Alexis Brûlé (51''641) et Théo Colpin - Thibaut Delmeulle - Axel Dufau (51''791).

Vitesse par Equipe

1 REVILLON ANTHONY OGS CYCLISME 50,763

GOURGUECHON BAPTISTE OGS CYCLISME

BRULÉ LOUIS OGS CYCLISME

2 HASLIN PIERRICK CC CAMBRAISIEN 51,641

HEIJNEN PHILLIP UWTC DE VOLHARDING

MALBOIS ALEXIS US CRETEIL

3 COLPIN THEO VC ROUBAIX 51,791

DELMEULLE THIBAUT ECT TOURCOING

DUFAU AXEL OGS CYCLISME

Classement Madison

1 Haslin/Heijnen

2 Brulé/Dufau

4 Leseur/Louvel

6 Roussel/Waree

7 Hansart/Khelfat

8 Bachery/Midelet

3 Révillon/Gourguechon

5 Cacheleux/Heymans

Classement Kerin

1 MALBOIS ALEXIS US CRETEIL

2 HEIJNEN PHILLIP UWTC DE VOLHARDING

3 REVILLON ANTHONY OGS CYCLISME

4 HANSART PHILÉAS VCROUEN-76

5 LESEUR BRIAN VCROUEN-76

6 TRZEBOWSKI MARC-ANTOINE VC ROUBAIX

7 HASLIN PIERRICK CC CAMBRAISIEN

8 BRULÉ LOUIS VC LAONNOIS

9 HEYMANS ANTOINE VCROUEN-76

10 DELMEULLE THIBAUT ECT TOURCOING

11 MIDELET LÉANDRE VC LAONNOIS

12 KHELFAT QUENTIN VCROUEN-76

Classement Scratch

1 GOURGUECHON BAPTISTE OGS U19

2 LOUVEL MATIS VCROUEN-76

3 ROUSSEL HUGO VCROUEN-76

4 TRZEBOWSKI MARC-ANTOINE VC ROUBAIX

5 CACHELEUX NICOLAS VCROUEN-76

6 BÉHAGUE RÉMI EC WAMBRECHIES MARQUETTE

7 BACHERY JULIEN CC VILLENEUVE SAINT GERMAIN SOISSONS AISNE

8 DOLEZ HUGO VCA ST QUENTIN

9 WAREE MATHIEU VCROUEN-76

10 DUFAU AXEL OGS CYCLISME

11 SUBTS BRIEUC LA PEDALE MADELEINOISE

12 LEPLEY LUCAS UC TILLY VAL DE SEULLES

Elimination Course 1

1 LESEUR BRIAN VCROUEN-76 00:09:57

2 MIDELET LÉANDRE VC LAONNOIS

3 LOUVEL MATIS VCROUEN-76

4 KHELFAT QUENTIN VCROUEN-76

5 BRULÉ LOUIS OGS CYCLISME

6 THICOT JORDY US CRETEIL

7 ROUSSEL HUGO VCROUEN-76

8 WAREE MATHIEU VCROUEN-76

9 HEYMANS ANTOINE VCROUEN-76

10 DOLEZ HUGO VCA ST QUENTIN

11 TRONET QUENTIN UVC CALAIS

12 DUFAU AXEL OGS CYCLISME

13 MARTOS LOUIS VC ROUBAIX

14 FAY MAXIME UVC CALAIS

15 SPECENIER REMI VC ROUBAIX

16 TRZEBOWSKI MARC-ANTOINE VC ROUBAIX

Elimination Course 2

1 HEIJNEN PHILLIP UWTC DE VOLHARDING 00:11:02

2 HASLIN PIERRICK CC CAMBRAISIEN

3 DELMEULLE THIBAUT ECT TOURCOING

4 MALBOIS ALEXIS US CRETEIL

5 CONTAL GUILLAUME EC MONTGERON VIGNEUX

6 HANSART PHILÉAS VCROUEN-76

7 BÉHAGUE RÉMI EC WAMBRECHIES MARQUETTE

8 REVILLON ANTHONY OGS CYCLISME

9 LEROYER CORENTIN VCROUEN-76

10 CARLOT MATÉO VCROUEN-76

11 CACHELEUX NICOLAS VCROUEN-76

12 LEPLEY LUCAS UC TILLY VAL DE SEULLES

13 BACHERY JULIEN CC VILLENEUVE SAINT GERMAIN SOISSONS AISNE

14 COLPIN THEO VC ROUBAIX

Classement 3000 DA

1 HEIJNEN PHILLIP UWTC DE VOLHARDING

2 DUFAU AXEL OGS CYCLISME

3 BRULÉ LOUIS OGS CYCLISME

4 MIDELET LÉANDRE VC LAONNOIS

5 KHELFAT QUENTIN VCROUEN-76

6 DELMEULLE THIBAUT ECT TOURCOING

7 HASLIN PIERRICK CC CAMBRAISIEN

8 BACHERY JULIEN CC VILLENEUVE SAINT GERMAIN SOISSONS AISNE

9 COLPIN THEO VC ROUBAIX

10 LESEUR BRIAN VCROUEN-76

11 MALBOIS ALEXIS US CRETEIL

12 LOUVEL MATIS VCROUEN-76

13 WAREE MATHIEU VCROUEN-76

14 CONTAL GUILLAUME EC MONTGERON VIGNEUX

15 ROUSSEL HUGO VCROUEN-76

16 HANSART PHILÉAS VCROUEN-76

17 REVILLON ANTHONY OGS CYCLISME

18 SPECENIER REMI VC ROUBAIX

19 TRZEBOWSKI MARC-ANTOINE VC ROUBAIX

20 FAY MAXIME UVC CALAIS

21 HEYMANS ANTOINE VCROUEN-76

22 DOLEZ HUGO VCA ST QUENTIN

23 TRONET QUENTIN UVC CALAIS

24 CARLOT MATÉO VCROUEN-76

25 CACHELEUX NICOLAS VCROUEN-76

26 MARTOS LOUIS VC ROUBAIX

27 LEROYER CORENTIN VCROUEN-76

28 BÉHAGUE RÉMI EC WAMBRECHIES MARQUETTE

29 THICOT JORDY US CRETEIL

30 LEPLEY LUCAS UC TILLY VAL DE SEULLES

Classement Élimination Encadrement

1 REVILLON ANTHONY OGS CYCLISME

2 HEIJNEN PHILLIP UWTC DE VOLHARDING

3 CONTAL GUILLAUME EC MONTGERON VIGNEUX

4 WAREE MATHIEU VCROUEN-76

5 ROUSSEL HUGO VCROUEN-76

6 HEYMANS ANTOINE VCROUEN-76

7 DOLEZ HUGO VCA ST QUENTIN

8 SPECENIER REMI VC ROUBAIX

9 TRONET QUENTIN UVC CALAIS

10 LEROYER CORENTIN VCROUEN-76

11 LEPLEY LUCAS UC TILLY VAL DE SEULLES

12 CACHELEUX NICOLAS VCROUEN-76

13 SUBTS BRIEUC LA PEDALE MADELEINOISE

14 FAY MAXIME UVC CALAIS

15 MARTOS LOUIS VC ROUBAIX