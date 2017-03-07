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St-Quentin En Yvelines (78) - Finale de la Coupe d'Hiver (Dames Minimes/Cadettes)

La Finale de la coupe d'hiver sur piste (Dames Minimes/Cadettes) s’est déroulée ce Samedi 25 Février 2017 au vélodrome National de Saint Quentin En Yvelines. Marina Brousse (CSM Villeneuve Garenne) remporte l'Omnium devant Lara Lallemant (CSM Villeneuve Garenne).

Piste
St-Quentin En Yvelines (78) - Finale de la Coupe d'Hiver (Dames Minimes/Cadettes)

Classement  250 M D.A. :

1 LALLEMANT Lara CSM VILLENEUVE GARENNE 22"317
2 BROUSSE Marina CSM VILLENEUVE GARENNE 23"000
3 LAVAUD Soline U.C.CONDAT 23"999
4 COUVET Fanny CSM PUTEAUX 24"064
5 FAHY Camille JS FERTE GAUCHER 24"471

Classement Scratch :

1 BROUSSE Marina CSM VILLENEUVE GARENNE
2 LALLEMANT Lara CSM VILLENEUVE GARENNE
3 COUVET Fanny CSM PUTEAUX
4 FAHY Camille JS FERTE GAUCHER
5 LAVAUD Soline U.C.CONDAT

Classement Élimination :

1 BROUSSE Marina CSM VILLENEUVE GARENNE
2 LALLEMANT Lara CSM VILLENEUVE GARENNE
3 COUVET Fanny CSM PUTEAUX
4 FAHY Camille JS FERTE GAUCHER
5 LAVAUD Soline U.C.CONDAT

Classement Omnium :

1 BROUSSE Marina CSM VILLENEUVE GARENNE 118
2 LALLEMANT Lara CSM VILLENEUVE GARENNE 116
3 COUVET Fanny CSM PUTEAUX 106
4 FAHY Camille JS FERTE GAUCHER 100
5 LAVAUD Soline U.C.CONDAT 100