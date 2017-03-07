St-Quentin En Yvelines (78) - Finale de la Coupe d'Hiver (Dames Minimes/Cadettes)

La Finale de la coupe d'hiver sur piste (Dames Minimes/Cadettes) s’est déroulée ce Samedi 25 Février 2017 au vélodrome National de Saint Quentin En Yvelines. Marina Brousse (CSM Villeneuve Garenne) remporte l'Omnium devant Lara Lallemant (CSM Villeneuve Garenne).