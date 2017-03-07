St-Quentin En Yvelines (78) - Finale de la Coupe d'Hiver (Dames Minimes/Cadettes)

Classement 250 M D.A. :
1 LALLEMANT Lara CSM VILLENEUVE GARENNE 22"317
2 BROUSSE Marina CSM VILLENEUVE GARENNE 23"000
3 LAVAUD Soline U.C.CONDAT 23"999
4 COUVET Fanny CSM PUTEAUX 24"064
5 FAHY Camille JS FERTE GAUCHER 24"471
Classement Scratch :
1 BROUSSE Marina CSM VILLENEUVE GARENNE
2 LALLEMANT Lara CSM VILLENEUVE GARENNE
3 COUVET Fanny CSM PUTEAUX
4 FAHY Camille JS FERTE GAUCHER
5 LAVAUD Soline U.C.CONDAT
Classement Élimination :
1 BROUSSE Marina CSM VILLENEUVE GARENNE
2 LALLEMANT Lara CSM VILLENEUVE GARENNE
3 COUVET Fanny CSM PUTEAUX
4 FAHY Camille JS FERTE GAUCHER
5 LAVAUD Soline U.C.CONDAT
Classement Omnium :
1 BROUSSE Marina CSM VILLENEUVE GARENNE 118
2 LALLEMANT Lara CSM VILLENEUVE GARENNE 116
3 COUVET Fanny CSM PUTEAUX 106
4 FAHY Camille JS FERTE GAUCHER 100
5 LAVAUD Soline U.C.CONDAT 100