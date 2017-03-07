St-Quentin En Yvelines (78) - Finale de la Coupe d'Hiver (Dames Juniors/Seniors)

Classement 500 M D.A. :
1 FENART Ophelie CSM VILLENEUVE GARENNE 40"665
2 CLOAREC Marine ESC MEAUX 40"999
3 FOURCADE Elodie CSM PUTEAUX 41"143
4 DA CRUZ Laura CSM VILLENEUVE GARENNE 41"312
5 TREHIN Margot CO COURCOURONNES CYC. FEMININ 42"694
6 LE BELLEGO Julie EC VELIZY 78 42"920
7 WITTE Sina CSM PUTEAUX 43"059
8 AIECH Katleen US CRETEIL 43"497
9 BARRALIS Béatrice CSM PUTEAUX 48"895
Classement Élimination :
1 CLOAREC Marine ESC MEAUX
2 FENART Ophelie CSM VILLENEUVE GARENNE
3 DA CRUZ Laura CSM VILLENEUVE GARENNE
4 TREHIN Margot CO COURCOURONNES CYC. FEMININ
5 LE BELLEGO Julie EC VELIZY 78
6 FOURCADE Elodie CSM PUTEAUX
7 BARRALIS Béatrice CSM PUTEAUX
8 AIECH Katleen US CRETEIL
9 WITTE Sina CSM PUTEAUX
Classement Course Aux Points :
1 DA CRUZ Laura CSM VILLENEUVE GARENNE 40
2 FENART Ophelie CSM VILLENEUVE GARENNE 39
3 CLOAREC Marine ESC MEAUX 15
4 FOURCADE Elodie CSM PUTEAUX 11
5 WITTE Sina CSM PUTEAUX
6 LE BELLEGO Julie EC VELIZY 78 -19
7 TREHIN Margot CO COURCOURONNES CYC. FEMININ -20
8 BARRALIS Béatrice CSM PUTEAUX -20
9 AIECH Katleen US CRETEIL -120
Classement Omnium :
1 FENART Ophelie CSM VILLENEUVE GARENNE 117
2 DA CRUZ Laura CSM VILLENEUVE GARENNE 110
3 CLOAREC Marine ESC MEAUX 93
4 FOURCADE Elodie CSM PUTEAUX 77
5 WITTE Sina CSM PUTEAUX 52
6 LE BELLEGO Julie EC VELIZY 78 46
7 TREHIN Margot CO COURCOURONNES CYC. FEMININ 43
8 BARRALIS Béatrice CSM PUTEAUX 32
9 AIECH Katleen US CRETEIL -68