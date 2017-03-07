St-Quentin En Yvelines (78) - Finale de la Coupe d'Hiver (3ème et Pass Cyclisme)

Classement Scratch :
1 LAUR Christophe VC ETAMPES
2 LASALLE Vincent UV NEUBOURG
3 DAUGEARD Maxime UV NEUBOURG
4 MARCOUX Rémi US METRO TRANSPORTS
5 FREBY Thibault CSM CLAMART
6 MENARD Frédéric US POIGNY RAMBOUILLET
7 CHARLOT Damien US METRO TRANSPORTS
8 LEBEAU Thierry VC MUREAUX
9 DAUGEARD Philippe UV NEUBOURG
10 SOUTTER Guillaume EC VELIZY 78
11 TAHIR Zinedine PARISIS A.C. 95
12 MAGNIEN Aurélien VC MONTIGNY BRETONNEUX
13 DUPIN Sébastien VELO TEAM 78
14 BARBIERI Loris US METRO TRANSPORTS
15 MARTIGNOLE Eric PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
16 BONNEAU Eric EC VELIZY 78
17 BARREAU Michel EC VELIZY 78
Classement Élimination :
1 CHARLOT Damien US METRO TRANSPORTS
2 LASALLE Vincent UV NEUBOURG
3 TAHIR Zinedine PARISIS A.C. 95
4 DAUGEARD Maxime UV NEUBOURG
5 FREBY Thibault CSM CLAMART
6 LEBEAU Thierry VC MUREAUX
7 BARBIERI Loris US METRO TRANSPORTS
8 LAUR Christophe VC ETAMPES
9 SOUTTER Guillaume EC VELIZY 78
10 MARTIGNOLE Eric PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
11 DAUGEARD Philippe UV NEUBOURG
12 DUPIN Sébastien VELO TEAM 78
13 MAGNIEN Aurélien VC MONTIGNY BRETONNEUX
14 BARREAU Michel EC VELIZY 78
15 MENARD Frédéric US POIGNY RAMBOUILLET
16 BONNEAU Eric EC VELIZY 78
17 MARCOUX Rémi US METRO TRANSPORTS
Classement Course Aux Points :
1 FREBY Thibault CSM CLAMART 39
2 LASALLE Vincent UV NEUBOURG 30
3 MARCOUX Rémi US METRO TRANSPORTS 27
4 MENARD Frédéric US POIGNY RAMBOUILLET 26
5 SOUTTER Guillaume EC VELIZY 78 24
6 DUPIN Sébastien VELO TEAM 78 20
7 TAHIR Zinedine PARISIS A.C. 95 20
8 CHARLOT Damien US METRO TRANSPORTS 15
9 DAUGEARD Philippe UV NEUBOURG 9
10 MARTIGNOLE Eric PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE 5
11 BONNEAU Eric EC VELIZY 78 4
12 MAGNIEN Aurélien VC MONTIGNY BRETONNEUX 3
13 LAUR Christophe VC ETAMPES 2
14 LEBEAU Thierry VC MUREAUX 2
15 DAUGEARD Maxime UV NEUBOURG 1
16 BARREAU Michel EC VELIZY 78
Classement Omnium :
1 LASALLE Vincent UV NEUBOURG 106
2 FREBY Thibault CSM CLAMART 93
3 CHARLOT Damien US METRO TRANSPORTS 83
4 TAHIR Zinedine PARISIS A.C. 95 76
5 DAUGEARD Maxime UV NEUBOURG 71
6 SOUTTER Guillaume EC VELIZY 78 70
7 MARCOUX Rémi US METRO TRANSPORTS 69
8 LAUR Christophe VC ETAMPES 68
9 MENARD Frédéric US POIGNY RAMBOUILLET 68
10 LEBEAU Thierry VC MUREAUX 58
11 DUPIN Sébastien VELO TEAM 78 54
12 DAUGEARD Philippe UV NEUBOURG 53
13 BARBIERI Loris US METRO TRANSPORTS 42
14 MARTIGNOLE Eric PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE 39
15 MAGNIEN Aurélien VC MONTIGNY BRETONNEUX 37
16 BONNEAU Eric EC VELIZY 78 24
17 BARREAU Michel EC VELIZY 78 22
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