St-Quentin En Yvelines (78) - Finale de la Coupe d'Hiver (3ème et Pass Cyclisme)

Classement Scratch :

1 LAUR Christophe VC ETAMPES

2 LASALLE Vincent UV NEUBOURG

3 DAUGEARD Maxime UV NEUBOURG

4 MARCOUX Rémi US METRO TRANSPORTS

5 FREBY Thibault CSM CLAMART

6 MENARD Frédéric US POIGNY RAMBOUILLET

7 CHARLOT Damien US METRO TRANSPORTS

8 LEBEAU Thierry VC MUREAUX

9 DAUGEARD Philippe UV NEUBOURG

10 SOUTTER Guillaume EC VELIZY 78

11 TAHIR Zinedine PARISIS A.C. 95

12 MAGNIEN Aurélien VC MONTIGNY BRETONNEUX

13 DUPIN Sébastien VELO TEAM 78

14 BARBIERI Loris US METRO TRANSPORTS

15 MARTIGNOLE Eric PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

16 BONNEAU Eric EC VELIZY 78

17 BARREAU Michel EC VELIZY 78

Classement Élimination :

1 CHARLOT Damien US METRO TRANSPORTS

2 LASALLE Vincent UV NEUBOURG

3 TAHIR Zinedine PARISIS A.C. 95

4 DAUGEARD Maxime UV NEUBOURG

5 FREBY Thibault CSM CLAMART

6 LEBEAU Thierry VC MUREAUX

7 BARBIERI Loris US METRO TRANSPORTS

8 LAUR Christophe VC ETAMPES

9 SOUTTER Guillaume EC VELIZY 78

10 MARTIGNOLE Eric PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

11 DAUGEARD Philippe UV NEUBOURG

12 DUPIN Sébastien VELO TEAM 78

13 MAGNIEN Aurélien VC MONTIGNY BRETONNEUX

14 BARREAU Michel EC VELIZY 78

15 MENARD Frédéric US POIGNY RAMBOUILLET

16 BONNEAU Eric EC VELIZY 78

17 MARCOUX Rémi US METRO TRANSPORTS

Classement Course Aux Points :

1 FREBY Thibault CSM CLAMART 39

2 LASALLE Vincent UV NEUBOURG 30

3 MARCOUX Rémi US METRO TRANSPORTS 27

4 MENARD Frédéric US POIGNY RAMBOUILLET 26

5 SOUTTER Guillaume EC VELIZY 78 24

6 DUPIN Sébastien VELO TEAM 78 20

7 TAHIR Zinedine PARISIS A.C. 95 20

8 CHARLOT Damien US METRO TRANSPORTS 15

9 DAUGEARD Philippe UV NEUBOURG 9

10 MARTIGNOLE Eric PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE 5

11 BONNEAU Eric EC VELIZY 78 4

12 MAGNIEN Aurélien VC MONTIGNY BRETONNEUX 3

13 LAUR Christophe VC ETAMPES 2

14 LEBEAU Thierry VC MUREAUX 2

15 DAUGEARD Maxime UV NEUBOURG 1

16 BARREAU Michel EC VELIZY 78

Classement Omnium :

1 LASALLE Vincent UV NEUBOURG 106

2 FREBY Thibault CSM CLAMART 93

3 CHARLOT Damien US METRO TRANSPORTS 83

4 TAHIR Zinedine PARISIS A.C. 95 76

5 DAUGEARD Maxime UV NEUBOURG 71

6 SOUTTER Guillaume EC VELIZY 78 70

7 MARCOUX Rémi US METRO TRANSPORTS 69

8 LAUR Christophe VC ETAMPES 68

9 MENARD Frédéric US POIGNY RAMBOUILLET 68

10 LEBEAU Thierry VC MUREAUX 58

11 DUPIN Sébastien VELO TEAM 78 54

12 DAUGEARD Philippe UV NEUBOURG 53

13 BARBIERI Loris US METRO TRANSPORTS 42

14 MARTIGNOLE Eric PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE 39

15 MAGNIEN Aurélien VC MONTIGNY BRETONNEUX 37

16 BONNEAU Eric EC VELIZY 78 24

17 BARREAU Michel EC VELIZY 78 22

