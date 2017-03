St-Quentin En Yvelines (78) - Finale de la Coupe d'Hiver (Juniors/Élites)

La Finale de la coupe d'hiver sur piste (Juniors/Élites) s’est déroulée ce Samedi 25 Février 2017 au vélodrome National de Saint Quentin En Yvelines. Émilien Clére (VS Chartrain) remporte l'Omnium devant Mathieu Riebel (VCA Le Bourget).

Classement Élimination :

1 MAFFEIS Dany CC NOGENT / OISE

2 CLERE Emilien VS CHARTRAIN

3 BILLON Alexandre OLYMPIQUE C.V.O.

4 CONTAL Guillaume EC MONTGERON VIGNEUX

5 RIEBEL Mathieu VCA DU BOURGET

6 DO REGO Fabio TEAM PELTRAX - CSD

7 SAPIN Paul UV NEUBOURG

8 POISSON Enzo SUD DE L'EURE CYCLISME

9 MAITRE Cyril A. C. B. B.

10 LEGRAS Nicolas CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE

11 CARRE Matthieu EC VELIZY 78

12 CHALEL Yacine OLYMPIQUE C.V.O.

13 LACAINE Alexis PARISIS A.C. 95

Classement Scratch :

1 CLERE Emilien VS CHARTRAIN

2 POISSON Enzo SUD DE L'EURE CYCLISME

3 CONTAL Guillaume EC MONTGERON VIGNEUX

4 MAFFEIS Dany CC NOGENT / OISE

5 BILLON Alexandre OLYMPIQUE C.V.O.

6 CHALEL Yacine OLYMPIQUE C.V.O.

7 LEGRAS Nicolas CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE

8 DO REGO Fabio TEAM PELTRAX - CSD

9 MAITRE Cyril A. C. B. B.

10 CARRE Matthieu EC VELIZY 78

11 SAPIN Paul UV NEUBOURG

12 RIEBEL Mathieu VCA DU BOURGET

13 LACAINE Alexis PARISIS A.C. 95

Classement Course Aux Points :

1 RIEBEL Mathieu VCA DU BOURGET 38

2 LEGRAS Nicolas CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE 31

3 MAITRE Cyril A. C. B. B. 29

4 DO REGO Fabio TEAM PELTRAX - CSD 19

5 BILLON Alexandre OLYMPIQUE C.V.O. 13

6 CLERE Emilien VS CHARTRAIN 11

7 MAFFEIS Dany CC NOGENT / OISE 9

8 LACAINE Alexis PARISIS A.C. 95 5

9 CONTAL Guillaume EC MONTGERON VIGNEUX 2

10 CHALEL Yacine OLYMPIQUE C.V.O.

11 SAPIN Paul UV NEUBOURG -18

CARRE Matthieu EC VELIZY 78 AB

POISSON Enzo SUD DE L'EURE CYCLISME AB

Classement Omnium :

1 CLERE Emilien VS CHARTRAIN 89

2 RIEBEL Mathieu VCA DU BOURGET 88

3 MAFFEIS Dany CC NOGENT / OISE 83

4 BILLON Alexandre OLYMPIQUE C.V.O. 81

5 LEGRAS Nicolas CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE 81

6 MAITRE Cyril A. C. B. B. 77

7 DO REGO Fabio TEAM PELTRAX - CSD 75

8 CONTAL Guillaume EC MONTGERON VIGNEUX 72

9 CHALEL Yacine OLYMPIQUE C.V.O. 48

10 LACAINE Alexis PARISIS A.C. 95 37

11 SAPIN Paul UV NEUBOURG 30