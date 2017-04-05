St Quentin (02) - Challenge École De Vélo Piste

Classement Prélicenciés :
1 DUPRE LEROUX ALEXIS AOS COURMELLES 13'386
Classement Poussins 1 :
1 MONFRONT THEO NES BOUE ETREUX 11'260
2 FIEULAINE ZACK VCAST QUENTIN 10'705
3 LITTIERE PEUVION LORENZO EC OGNES 11'696
4 THIERY LINDA EC OGNES 12'840
Classement Poussins 2 :
1 LEROUX EVAN UVPA 10'090
2 MULLER CORENTIN ECVA 10'094
3 MONFRONT TIMEO NES BOUE 11'531
Classement Pupilles 1 :
1 COVIN KILIAN HAINAUT CYCLING 23'340
2 FORBAS JULIE AC MONTDIDIER 24'180
3 MARBAIS CORENTIN US BIETTE GAUCHY 23'367
4 CAUDRON ALBAN ASO COURMELLES 24'112
5 LORIOT MAELI ECVA 30'119
6 GERMMAIN ARTHUR EC OGNES 34'132
Classement Pupilles 2 :
1 DECHAUX MAXIME US BIETTE GAUCHY 21'380
2 VANDEPUTTE NOAH ECVA 22'012
3 MARCHELEK LILIAN CC CAMBRAI 23'380
4 PACHECO TOMAS AOS COURMELLES 23'432
5 DROT EVAN AOS COURMELLES 23'630
6 MARTIN TITOUAN EC OGNES 25'720
7 DELSARTE MATHIS HAINAUT CYCLING 25'612
Classement Benjamins 1 :
1 VAN SNICK NATHAN ECVA 20'238
2 DESUMEUR GABIN HAINAUT CYCLING 21'280
3 DESUMEUR MARIUS HAINAUT CYCLING 21'242
4 DUPRE LEROUX MAEVA AOS COURMELLES 22'791
Classement Benjamins 2 :
1 FORBAS NICOLAS AC MONTDIDIER 19'325
2 MONFRONT SULYVAN NES BOUE ETREUX 21'440
3 PACHECO DIEGO AOS COURMELLES 21'438
4 DELAIDE MAXENCE EC OGNES 21'223
5 SEVESTRE ALEXIS EC OGNES 22'605
6 HENRY MAXIME ECVA 22'219
7 KRZYMANSKI LOGAN EC OGNES 21'806
8 CHAUSSON VALENTIN VC A ST QUENTIN 21'642
9 ROBBE SIMON US BIETTE GAUCHY 22'568
10 THIERY ADAM EC OGNES 24'430
11 GERMAIN VICTOR EC OGNES 24'040
Classement Minimes 1 :
1 BAUDIN LOUIS VC TERNOIS 19'395
2 MUNIER RIYAN ECVA 20'563
3 COVIN KILIAN HAINAUT CYCLING 19'183
4 BARBIER MADYSON AC MONTDIDIER 20'584
5 JULIEN LOUISE EC OGNES 22'355
6 ANTOINE BAPTHISTE ECVA 22'266
Classement par équipe :
1 ECVA
2 AC MONTDIDIER
3 AOS COURMELLES
4 EC OGNES
5 NES BOUE ETREUX
6 HAINAUT CYCLING
7 US BIETTE GAUCHY
8 VC TERNOIS
9 VCA ST QUENTIN
10 CC CAMBRAI
11 UVPA
Crédit Photo :Fabrice Van Snick