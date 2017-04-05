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St Quentin (02) - Challenge École De Vélo Piste

Alexis Dupre Leroux (AOS Courmelles), Théo Monfront (Nes Boue Etreux), Evan Leroux (UVPA), Kilian Covin (Hainaut Cycling), Maxime Dechaux (US Biette Gauchy), Nathan Van Snick (ECVA), Nicolas Forbas (AC Montdidier) et Louis Baudin (VC Ternois) ont remporté Samedi 1 Avril 2017 dans leur catégorie respective le Challenge École De Vélo Piste à St Quentin (02) (École de Vélo).

Piste
St Quentin (02) - Challenge École De Vélo Piste

Classement Prélicenciés : 
 
1 DUPRE LEROUX ALEXIS AOS COURMELLES 13'386 

Classement Poussins 1 :
 
1 MONFRONT THEO NES BOUE ETREUX 11'260 
2 FIEULAINE ZACK VCAST QUENTIN 10'705
3 LITTIERE PEUVION LORENZO EC OGNES 11'696 
4  THIERY LINDA EC OGNES 12'840 

Classement Poussins 2 :
 
1 LEROUX EVAN UVPA 10'090 
2 MULLER CORENTIN ECVA 10'094
3 MONFRONT TIMEO NES BOUE 11'531
 
Classement Pupilles 1 :

1 COVIN KILIAN HAINAUT CYCLING 23'340 
2 FORBAS JULIE AC MONTDIDIER 24'180 
3 MARBAIS CORENTIN US BIETTE GAUCHY 23'367 
4 CAUDRON ALBAN ASO COURMELLES 24'112 
5 LORIOT MAELI ECVA 30'119
6 GERMMAIN ARTHUR EC OGNES 34'132 

Classement Pupilles 2 :
 
1 DECHAUX MAXIME US BIETTE GAUCHY 21'380 
2 VANDEPUTTE NOAH ECVA 22'012 
3 MARCHELEK LILIAN CC CAMBRAI 23'380
4 PACHECO TOMAS AOS COURMELLES 23'432 
5 DROT EVAN AOS COURMELLES 23'630 
6 MARTIN TITOUAN EC OGNES 25'720
7 DELSARTE MATHIS HAINAUT CYCLING 25'612 

Classement Benjamins 1 :
 
1 VAN SNICK NATHAN ECVA 20'238 
2 DESUMEUR GABIN HAINAUT CYCLING 21'280 
3 DESUMEUR MARIUS HAINAUT CYCLING 21'242 
4 DUPRE LEROUX MAEVA AOS COURMELLES 22'791 

Classement Benjamins 2 :

1 FORBAS NICOLAS AC MONTDIDIER 19'325 
2 MONFRONT SULYVAN NES BOUE ETREUX 21'440 
3 PACHECO DIEGO AOS COURMELLES 21'438 
4 DELAIDE MAXENCE EC OGNES 21'223 
5 SEVESTRE ALEXIS EC OGNES 22'605 
6 HENRY MAXIME ECVA 22'219 
7 KRZYMANSKI LOGAN EC OGNES 21'806 
8 CHAUSSON VALENTIN VC A ST QUENTIN 21'642 
9 ROBBE SIMON US BIETTE GAUCHY 22'568 
10 THIERY ADAM EC OGNES 24'430 
11 GERMAIN VICTOR EC OGNES 24'040 
 
Classement Minimes 1 :

1 BAUDIN LOUIS VC TERNOIS 19'395 
2 MUNIER RIYAN ECVA 20'563
3 COVIN KILIAN HAINAUT CYCLING 19'183 
4 BARBIER MADYSON AC MONTDIDIER 20'584 
5 JULIEN LOUISE EC OGNES 22'355 
6 ANTOINE BAPTHISTE ECVA 22'266 

Classement par équipe :

1 ECVA
2 AC MONTDIDIER
3 AOS COURMELLES
4 EC OGNES
5 NES BOUE ETREUX
6 HAINAUT CYCLING
7 US BIETTE GAUCHY
8 VC TERNOIS
9 VCA ST QUENTIN
10 CC CAMBRAI
11 UVPA

Crédit Photo :Fabrice Van Snick