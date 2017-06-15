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St Quentin (02) - Piste Challenge Partenaire

Nicolas Forbas (AC Montdidier), Allan Leroux (UV Pinon Anizy), Fabian Rumam (UV Pinon Anizy), et Johan Paque (VC Amateur Saint Quentin) ont remporté ce Samedi 10 Juin 2017 dans leur catégorie respective le 3ème manche du challenge de la coordination Piste a St Quentin (02).

Piste
St Quentin (02) - Piste Challenge Partenaire

Classement Benjamins :

1 FORBRAS Nicolas AC MONTDIDIER
2 DEREBERGUE Victor CC NOGENT / OISE
3 MONFRONT Sulyvan NES BOUE ETREUX
4 DESUMEUR Gabin HAINAUT CYCLING TEAM
5 SEVESTRE Alexis ESPOIR CYCLISTE DE OGNES
6 PACHECO GONCALVES Diégo AOS COURMELLES
7 DELAIDE Maxence ESPOIR CYCLISTE DE OGNES
8 HENRY Maxime EC VALLEE DE L'AISNE
9 THIERRY Adam ESPOIR CYCLISTE DE OGNES
10 GERMAIN Victor ESPOIR CYCLISTE DE OGNES
11 JOVER Enzo ESPOIR CYCLISTE DE OGNES

Classement Minimes :

1 LEROUX Allan UV PINON ANIZY
2 BAUDIN Louis VC TERNOIS
3 THIERRY Mathieu ESPOIR CYCLISTE DE OGNES
4 BARBIER Madyson AC MONTDIDIER
5 COVIN Kylian HAINAUT CYCLING TEAM
6 JULIEN Louise ESPOIR CYCLISTE DE OGNES
7 GEOFFROY Antoine UV PINON ANIZY

Classement Cadets :

1 RUMAN Fabian UV PINON ANIZY
2 EMERY Arthur VC AMATEUR ST QUENTIN
3 BARSBY Julien VC AMATEUR ST QUENTIN
4 CHARPENTIER Kylian VC TERNOIS
5 GUERLIN Romain EC VALLEE DE L'AISNE
6 DUCHEMIN Mégane VC LAONNOIS
7 DUCHEMIN Mélissa VC LAONNOIS

Classement Juniors/Seniors :

1 PAQUE Johan VC AMATEUR ST QUENTIN
2 CHARPENTIER Yannick VC TERNOIS
3 JULIEN Bastien ESPOIR CYCLISTE DE OGNES
4 HAVART Sébastien VC AMATEUR ST QUENTIN
5 ROLAND Jean Yves ESPOIR CYCLISTE DE OGNES
6 JULIEN Amandine ESPOIR CYCLISTE DE OGNES