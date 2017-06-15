St Quentin (02) - Piste Challenge Partenaire

Classement Benjamins :
1 FORBRAS Nicolas AC MONTDIDIER
2 DEREBERGUE Victor CC NOGENT / OISE
3 MONFRONT Sulyvan NES BOUE ETREUX
4 DESUMEUR Gabin HAINAUT CYCLING TEAM
5 SEVESTRE Alexis ESPOIR CYCLISTE DE OGNES
6 PACHECO GONCALVES Diégo AOS COURMELLES
7 DELAIDE Maxence ESPOIR CYCLISTE DE OGNES
8 HENRY Maxime EC VALLEE DE L'AISNE
9 THIERRY Adam ESPOIR CYCLISTE DE OGNES
10 GERMAIN Victor ESPOIR CYCLISTE DE OGNES
11 JOVER Enzo ESPOIR CYCLISTE DE OGNES
Classement Minimes :
1 LEROUX Allan UV PINON ANIZY
2 BAUDIN Louis VC TERNOIS
3 THIERRY Mathieu ESPOIR CYCLISTE DE OGNES
4 BARBIER Madyson AC MONTDIDIER
5 COVIN Kylian HAINAUT CYCLING TEAM
6 JULIEN Louise ESPOIR CYCLISTE DE OGNES
7 GEOFFROY Antoine UV PINON ANIZY
Classement Cadets :
1 RUMAN Fabian UV PINON ANIZY
2 EMERY Arthur VC AMATEUR ST QUENTIN
3 BARSBY Julien VC AMATEUR ST QUENTIN
4 CHARPENTIER Kylian VC TERNOIS
5 GUERLIN Romain EC VALLEE DE L'AISNE
6 DUCHEMIN Mégane VC LAONNOIS
7 DUCHEMIN Mélissa VC LAONNOIS
Classement Juniors/Seniors :
1 PAQUE Johan VC AMATEUR ST QUENTIN
2 CHARPENTIER Yannick VC TERNOIS
3 JULIEN Bastien ESPOIR CYCLISTE DE OGNES
4 HAVART Sébastien VC AMATEUR ST QUENTIN
5 ROLAND Jean Yves ESPOIR CYCLISTE DE OGNES
6 JULIEN Amandine ESPOIR CYCLISTE DE OGNES