St Quentin (02) - Challenge des Jeunes Espoirs

Classement Poussins 1 :
1 LOMBART COLRAS Gabin LES RAYONS DE L'AVENIR
2 MONFRONT Théo NES BOUE ETREUX
3 SLOWINSKI Esteban EC VALLEE DE L'AISNE
4 FIEULAINE Zack VC AMATEUR ST QUENTIN
5 LORIOT Joris EC VALLEE DE L'AISNE
6 VILLET THEO AOS COURMELLES
7 RIGAUT Paul AC NESLOIS
8 LITTIERE PEUVION Lorenzo ESPOIR CYCLISTE DE OGNES
Classement Poussins 2 :
1 MULLER Corentin EC VALLEE DE L'AISNE
2 LEROUX Evan UV PINON ANIZY
3 THIERY Linda ESPOIR CYCLISTE DE OGNES
Classement Pupilles 1 :
1 HUTIN Samuel VC LAON
2 FORBRAS Julie AC MONTDIDIER
3 MARBAIS Corentin US BIETTE GAUCHY
4 CHARPENTIER Natéa VC TERNOIS
5 GERMAIN Arthur ESPOIR CYCLISTE DE OGNES
Classement Pupilles 2 :
1 DECHAUX Maxime US BIETTE GAUCHY
2 PACHECO GONCALVES Tomas AOS COURMELLES
3 LOMBART COLRAS Valentine LES RAYONS DE L'AVENIR
4 RIGAUT Cyril AC NESLOIS
5 MARTIN Titouan ESPOIR CYCLISTE DE OGNES
6 LEFEVRE Robin 52X11 HIRSON THIERACHE
Classement Benjamins 1 :
1 VAN SNICK Nathan EC VALLEE DE L'AISNE
2 DESUMEUR Gabin HAINAUT CYCLING TEAM
3 BACHELEZ Seth UV PINON
4 D'HOLLANDE Faustin EC VALLEE DE L'AISNE
5è POULET FABBRI Mathéo AC NESLOIS
6 JOVER Enzo ESPOIR CYCLISTE DE OGNES
7 BAMBA Antonin AC NESLOIS
Classement Benjamins 2 :
1 FORBRAS Nicolas AC MONTDIDIER
2 DEREBERGUE Victor CC NOGENT
3 DERVELLOIS Robin SC VAL D'ARRE
4 MONFRONT Sulyvan NES BOUE ETREUX
5 ROBBE Simon US BIETTE GAUCHY
6 HENRY Maxime EC VALLEE DE L'AISNE
7 DELAIDE Maxence ESPOIR CYCLISTE DE OGNES
8 SEVESTRE Alexis ESPOIR CYCLISTE DE OGNES
9 PACHECO GONCALVES Diégo AOS COURMELLES
10 HENRY Juliette EC VALLEE DE L'AISNE
11 GERMAIN Victor ESPOIR CYCLISTE DE OGNES
12 THIERRY Adam ESPOIR CYCLISTE DE OGNES
Classement Minimes :
1 BAUDIN Louis VC TERNOIS
2 MUNIER Riyan EC VALLEE DE L'AISNE
3 BARBIER Madyson AC MONTDIDIER
4 JULIEN Louise ESPOIR CYCLISTE DE OGNES
5 GEOFFROY Antoine UV PINON ANIZY
6 RANDON Mathis EC VALLEE DE L'AISNE
7 ANTOINE Baptiste EC VALLEE DE L'AISNE
Classement Cadets :
1 HUENS Axel VC AMATEUR ST QUENTIN
2 HERPIN Raphaël VC AMATEUR ST QUENTIN
3 THORLET Maxence VC AMATEUR ST QUENTIN
4 EMERY Arthur VC AMATEUR ST QUENTIN
5 PARADIS Thomas CC VILLENEUVE
6 RUMAN Fabian UV PINON ANIZY
7 LAMAND Thomas EC VALLEE DE L'AISNE
8 BARSBY Julien VC AMATEUR ST QUENTIN
9 GUERLIN Romain EC VALLEE DE L'AISNE
10 TASSART Marc Antoine VC AMATEUR ST QUENTIN
11 PIETRAS Léo VC AMATEUR ST QUENTIN
12 CHARPENTIER Kylian VC TERNOIS
13 LEGAL Romann EC VALLEE DE L'AISNE