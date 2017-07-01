Roubaix (59) - Trophée des Jeunes Cyclistes (Chpt du Nord)

Classement Prélienciés :
1 GABILLET SOLENE VC HALLUIN
2 MOREL TOM VC HALLUIN
Classement Poussinns :
1 MOUCHART TIMOTE CSC FERRIERRE 8"63
2 BOUTOUT MAXENCE VCU HALLUIN 9"40
3 PLUQUET LILLIAN VCU HALLUIN 9"46
4 MAIGRET THOMAS DUNKERQUE LC 9"29
5 THIN RUBEN VC ROUBAIX LM 9"78
6 GOCHON AXEL VC ROUBAIX LM 9"88
7 DA SILVA CRISTIANO VC ROUBAIX LM 10"54
8 BONIT LEANDRE EC FACHES THUMESNIL 11"09
9 DECOSTER ELLIOT VC ROUBAIX LM 11"10
10 DEFONTAINE SACHA RO COMINOISE 12"16
Classement Pupilles :
1 BAREZ NATHAN DUNKERQUE LC
2 BOUTOUT LOUIS VCU HALLUIN
3 MARCHELEK LILLIAN CC CAMBRAI
4 HELBICQ ALEXIS EC FEIGNIES
5 MORIEUX LOUIS DUNKERQUE LC
6 REGOST LOUIS RO COMINOISE
7 DESMONS LIUCAS VC ROUBAIX LM
8 COVIN LUKAS HAINAUT CYCLING
9 BONIT AMAURY EC FACHES THUMESNIL
10 GOUGE JULIE VCU HALLUIN
11 POUPAERT ESTEBAN VC ROUBAIX LM
12 MAIGRET MATHYS DUNKERQUE LC
13 GOUGE LAURYNE VCU HALLUIN
14 GAMANT ADRIEN VC ROUBAIX LM
15 CREQUI ALANE DUNKERQUE LC
16 FAUQUET LOUIS DUNKERQUE LC
Classement Benjamins :
1 FORTE ENZO EC TOURCOING
2 DEFONTAINE ESTEBAN RO COMINOISE
3 CAPELLE ANTOINE EC TOURCOING
4 MOUCHART MATHEO CSC FERRIERE
5 BONNAY LUCAS VC ROUBAIX LM
6 CARRUBA NOE CC CHAVIGNON
7 CAPELLE LOIC EC TOURCOING
8 COLLIER LUKA EC TOURCOING
9 DESUMEUR GABIN HAINAUT CYCLING
10 JUILLET LOYDL VC ROUBAIX LM
11 DESUMEUR MARIUS HAINAUT CYCLING
12 DEWASTE CLARA RO COMINOISE
13 BOUTOUT BENJAMIN VCU HALLUIN
14 DEVIGNE AUGUSTIN RO COMINOISE
15 PLUQUET FLAVIEN VCU HALLUIN
16 GOCHON VALENTIN VC ROUBAIX LM
17 BOURGEOIS THIAGO VC ROUBAIX LM
les champions du Nord :
Prélicenciés :
Garçons: MOREL TOM VCU HALLUIN
Féminines: GABILLET SOLENE VCU HALLUIN
Pousiins :
Garçons: MOUCHART TIMOTE CSC FERRIERE LA GRANDE
Féminines pas de titre
Pupilles :
Garçons: BAREZ NATHAN DUNKERQUE LC
Féminines: GOUGE JULIE VCU HALLUIN
Benjamins :
Garçons: FORTE ENZO EC TOURCOING
Féminines: DEWASTE CLARA RO COMINOISE
Crédit Photos : Michel Mestack