Le CC Guarbecquois : « les copains d’abord » vous invitent au GP de Lillers Cyclo.

Créé il y a trois ans par trois frères et trois copains, le CCG prend de l’ampleur au fil des saisons. A la barre Nicolas Trinel, un président heureux passionné de cyclisme, et plus particulièrement du vélo de route. « J’ai commencé à l’âge de 7 ans et j’ai aujourd’hui 51 ans ! ». Alors , quand les bonnes volontés se retrouvent au tour d’une table aux cotés des dirigeants du Cyclo Club Guarbecquois et de Région Sport Organisation, quoi de plus normal de retrouvé un projet qui aboutit. C’est ainsi qu’est née la 1ère édition du GP de Lillers Cyclo, organisée le 5 Mars prochain un événement qui fera date !

JMH : Le club a été créé en quelle année

Nicolas Trinel : « Amoureux de bicyclette, nous roulions entre copains jusqu’au jour où il fut question de créer notre association. C’était en novembre 2013 : le Cyclo Club de Guarbecque était né. »

JMH : Et très vite vous vous êtes appliqués à être présent dans le petit monde du deux roues

Nicolas Trinel : « Nous sommes dans une région riche d’histoire en Cyclisme, avec proche de chez nous les GP d’Isbergues et de Lillers, alors quoi de plus normal de retrouver à ce jour 44 adhérents. Nous roulons le samedi dès 9h30 l'hiver, le dimanche à 9h. L’été dès 8h et le mercredi à 18h15 pour un circuit de 2 x 30 kilomètres »

JMH : Un CC Guarbecque qui depuis s’exporte

Nicolas Trinel : « Oui, mais avant tout nous participons aux brevets du secteur et de la région. Et dans notre calendrier club, nous réservons une place pour des « grandes messes » du vélo comme Liège-Bastogne-Liège, Lille Hardelot, les 6h de Croix, la Ch'ti Bike Tour, Saler Le Crotoy, Saint-Omer Cap Gris-Nez. De quoi prendre du plaisir sans oublier notre stage en montagne dans la région de Saint Véran effectué dans une sacrée ambiance »

JMH : Chez vous on retrouve d’illustres quarantenaires

Nicolas Trinel : « Effectivement nous avons quelques gros moteurs et ex pros comme Laurent Davion (Le Groupement, Mutuelle Seine et Marne), qui fut très vite reconnu comme l'un des nouveaux leaders de la génération des années 90. L’ex Champion de France Junior 1991 Samuel Pelcat (Stagiaire chez Cedico), à cela on peut ajouter Hervé Théry ex avant-centre du Stade Bethunois Foot en DH Mais aussi de belles pointures qui ont porté à une époque les couleurs du CC Isbergues Molinghem, de feu VC Lillers ou encore du CC Manqueville Lillers. Que du beau monde donc ! »

JMH : Et comment est arrivé ce projet de mettre en place l’ouverture du GP de Lillers pour les cyclos

Nicolas Trinel : « Comme je vous l’ai indiqué, Samuel Pelcat roule avec nous et l’idée est venue comme ça tout simplement. Pourquoi ne pas se faire le GP de Lillers ? Après quelques contacts, nous sommes tombés d’accord et surtout qu’entre temps Samuel est devenu Président du souvenir Comini. Trois parcours seront au programme de ce 5 Mars : 15 km 40 km 72 km. Les inscriptions que l’on souhaite nombreuses à partir de 7h30 jusque 10h ouvert à tous prix 2,50 € . Sachant qu’une partie sera reversée à l'association « Benjamin Morieux »

Président : Nicolas Trinel

Secrétaire : Fabien Crogiez

Trésorier : Fabrice Fanien

Contacts : Nicolas Trinel 17A Rue Du Petit Carluy. 62330 Guarbecque Tél:06/17/32/59/15

Site : https ://cycloclubguarbecque.wordpress.com

https://www.facebook.com/CCGuarbecque