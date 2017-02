les cyclomontagnardes 2017 (FFCT)

Chacun prend ainsi son temps pour admirer le paysage à chaque tournant, avec un seul principe : se faire

plaisir. Les plus téméraires pourront réaliser des parcours allant en moyenne de 180 à 220 km sur un ou deux jours tandis que les débutants pourront bénéficier de parcours plus courts. Chaque parcours est une promesse de découvrir la beauté et la variété des montagnes françaises.

CYCLOMONTAGNARDE DU VERCORS - 10 AU 11 JUIN 2017

CYCLOMONTAGNARDE DU BUGEY - GRAND COLOMBIER - DU 17 AU 18 JUIN 2017

CYCLOMONTAGNARDE DES HAUTES-PYRÉNÉES - 24 AU 25 JUIN 2017

CYCLOMONTAGNARDE DU MORVAN - DU 24 AU 25 JUIN 2017

CYCLOMONTAGNARDE DES VOSGES CELTIQUES - DU 1ER JUILLET AU 2 JUILLET 2017

CYCLOMONTAGNARDE DE LIMOUX - DU 8 AU 9 JUILLET 2017

CYCLOMONTAGNARDE B.R.A. - DU 22 AU 23 JUILLET 2017

Comuniqué de presse FFCT : ICI