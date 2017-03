C’est par une journée partiellement ensoleillée que s’est déroulée, ce dimanche 5 mars, la randonnée des « Randonneurs Cyclo Lallinois », dénommée les « 3 heures de Lallaing » . 5 parcours cyclo et 3 parcours VTT, comprenant les 3 terrils au menu.

De plus le club Vitamine a organisé pour la deuxième année une très belle marche de 9 km le long de la Scarpe. 584 participants ont répondu à l’appel des organisateurs bénévoles. 212 Cyclos 205 Vététistes et 167 Marcheurs

Les cyclos de Douai ont été les plus nombreux avec 27 participants et en VTT, ce sont les réputés « Renards des Sables » de Flines les Râches qui se sont révélés les plus mordus comme d’habitude.

Photos

Rendez vous à l’année prochaine

Crédit Photo : jean pierre Houseaux