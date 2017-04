Lille-Hardelot 2017 : ça se bouscule !

La mythique randonnée cycliste Lille-Hardelot prouve une nouvelle fois son surnom de Classique des randos ! L’engouement ne se dément pas d’année en année : à un mois et demi de la clôture des inscriptions, plus 4000 cyclos répondent déjà présents !

Plus importante randonnée de ville à ville de France, Lille-Hardelot avait réuni plus de 6000 passionnés en 2016. Le 21 mai prochain ils seront sans doute encore plus nombreux. Clôture des inscriptions le 15 mai !

Un air de Paris-Roubaix

Avec son parcours entre Lille et Hardelot, la randonnée n’emprunte évidemment aucune partie de Paris-Roubaix. Mais immédiatement après la sortie du deuxième ravitaillement à St Omer, un tronçon pavé de 500 mètres donnera à coup sûr un petit air de Paris-Roubaix à l’édition 2017 de Lille-Hardelot ! L’espace des ruines de l’abbaye et la montée de la rue Saint Bertin constitueront autant de lieux authentiques et historiques que les participants découvriront lors de cette traversée de St Omer.

Sécurité, convivialité et respect de l’environnement

Sécurité et convivialité seront comme chaque année les maîtres-mots de la manifestation. Tout est mis en œuvre pour permettre à chacun d’évoluer sur le parcours dans les meilleures conditions. Pour cela plus de 350 bénévoles seront une nouvelle fois mobilisés et aucun véhicule suiveur ne sera autorisé dans le flot des participants.

Priorité également au respect de l’environnement : des zones de délestage destinées à la récupération des emballages et des déchets seront implantées sur le parcours. Annoncé par une pré-signalisation, ce dispositif veut sensibiliser les participants au respect des sites traversés ; il viendra renforcer les matériels habituellement mis en place au départ, à l’arrivée et aux ravitaillements.

Une équipe France Bleu Nord au départ

France Bleu Nord sélectionne actuellement une équipe qui sera emmenée par Christian Palka, journaliste de la station, et Laurent Desbiens, parrain de Lille-Hardelot 2017 et ancien maillot jaune du Tour de France. Les auditeurs-participants (ou participantes !) porteront les couleurs de France Bleu Nord et bénéficieront des conseils avisés des anciens champions. Une superbe opportunité pour tous les amoureux du vélo ! Cette initiative sera suivie à l’antenne tout au long de sa préparation et bien évidemment le jour J !

Inscriptions possibles jusqu’au 15 mai

Les inscriptions sont ouvertes en ligne depuis le 1e décembre 2016. Les tarifs se situent entre 19 € et 24 € selon la date d’inscription. A noter que l’organisation a fixé cette année un âge minimum (14 ans) pour s’inscrire.

Toutes informations sur Lille-Hardelot 2017 (inscriptions, parcours, règlement, navettes, etc...) sont détaillées sur le site www.lille-hardelot.com.